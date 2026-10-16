SEDMORO POVREĐENIH U SUDARU AUTOBUSA I KAMIONA: Nove informacije o teškoj nesreći kod Bubanj Potoka (foto)
- Kod Bubanj Potoka jutros oko 7.15 sudarili su se autobus i kamion, a povređeno je sedam osoba.
- Jedna žena zadobila je teške telesne povrede, dok su ostali učesnici prošli sa lakšim povredama.
U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se jutros oko 7.15 časova dogodila kod Bubanj Potoka, kada su se sudarili autobus i kamion, povređeno je ukupno sedam osoba.
Na lice mesta odmah su upućene brojne ekipe Hitne pomoći koje su zbrinule povređene i transportovale ih u Urgentni centar u Beogradu na dalju dijagnostiku i lečenje.
Prema zvaničnim informacijama iz lekarskih službi, jedna ženska osoba zadobila je teške telesne povrede i karakteriše se kao teška trauma, dok su ostali učesnici nezgode prošli sa lakšim povredama.
Policija je na mestu sudara obavila uviđaj, a sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće biće poznati nakon detaljne istrage.
- Autobus se najverovatnije zakucao u prikolicu kamiona, prednje staklo mu je potpuno slupano - rekao je ranije za RINU jedan od očevidaca.