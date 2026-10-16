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U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se jutros oko 7.15 časova dogodila kod Bubanj Potoka, kada su se sudarili autobus i kamion, povređeno je ukupno sedam osoba.

Na lice mesta odmah su upućene brojne ekipe Hitne pomoći koje su zbrinule povređene i transportovale ih u Urgentni centar u Beogradu na dalju dijagnostiku i lečenje.

1/5 Vidi galeriju Sudar autobusa i kamiona kod Bubanj Potoka Foto: RINA

Prema zvaničnim informacijama iz lekarskih službi, jedna ženska osoba zadobila je teške telesne povrede i karakteriše se kao teška trauma, dok su ostali učesnici nezgode prošli sa lakšim povredama.

Policija je na mestu sudara obavila uviđaj, a sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće biće poznati nakon detaljne istrage.