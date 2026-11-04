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Ime Vladimir Bokan snažno je odjekivalo 90-ih godina prošlog veka, čak i van granica bivše Jugoslavije. Bokanu je nadimak bio Vanja, a u nastavku ćete saznati zašto se razlikovao od ostalih žestokih momaka tog perioda. Vanja je sagradio imperiju čiije se vrednost procenjivala na tadašnjih pola milijarde dolara.

Vanja je rođen 1960. godine, otac mu je radio pri Ujedinjenim nacijama, pa se zbog toga često selio. Usput je savladao više stranih jezika, odnosno engleski, italijanski i grčki.

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Foto: Printscreen

U poslovne vode je ušao tokom osamdesetih godina, kada je bio vlasnik mnogih kiosaka širom velike Jugoslavije. Potom se devedesetih preselio u Grčku, a tamo se povezao sa biznismenima i funkcionerima, čije je poznantstvo vešto koristio za razvijanje poslova, uglavnom vezanih za garderobu. Međutim, kako su našoj zemlji uvedene sankcije, Vanja se preorijentisao na cigare i naftu.

Bio je u braku sa ćerkom generala Neđa Boškovića, kojeg je Slobodan Milošević, pri dolasku na vlast, smenio jer ga je smatrao nepouzdanom osobom. Bošković je spojio zeta sa uticajnim crnogorskim političarima, među kojima je i Milo Đukanović, sa kojim je Vanja počeo da pravi saradnje.

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Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako mu se nije sudilo ni za jedno delo, Vanja je tada nabavio dva ruska transportna aviona "Iljušin IL-76" kojima je švercovao cigarete iz Amerike, preko Roterdama i Crne Gore za Italiju.

Prema izveštajima policije, bavio se i drugim kriminalnim radnjama, a tu spadaju dilovanje droge, a teretio se i za privredni kriminal, kao i za gaženje pešaka u Bulevaru revolucije u prestonici Srbije koja je imala smrtan ishod. Takođe, povezan je sa pokušajem ubistva Rake Dilingera

Pucao u Legiju?

Vanja se obogatio, a u njegove luksuzne vile i jahte u Atini obilazili su Marko Milošević, Joca Amsterdam... Ostala je urbana legenda da je Vanja pucao u Milorada Ulemeka Legiju koji mu je tada bio telohranitelj, samo da bi proverio da li mu radi pancir. 

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Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

Neposredno pre ubistva atinskoj televiziji dao je intervju i najavio da će otkriti imena ljudi koji su učestvovali u švercu za koji njega optužuju. Pričalo se da je počeo da preti da će sve da ispriča.

Vladimir Bokan ubijen je sedmog oktobra 2000. godine ispred svoje vile u atinskom naselju Variju. Vraćao se kući u gluvo doba noći kada su nepoznati napadači izašli iz "mercedesa" i otvorili rafalnu paljbu iz automatskog oružja. Ostao je na mestu nepomičan. To ubistvo do danas nije rasvetljeno.

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