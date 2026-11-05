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Šef ogranka "zemunskog klana" za Karaburmu, Ninoslav Konstantinović Nino osuđen je za ubistvo premijera Zorana Đinđića, a te 2003. je i nestao tokom akcije "Sablja".

Nino je rođen 1978. i vremenom je postao ključna figura "zemunskog klana", ali i glavni čovek na Karaburbi. Rukovodio je mrežom dilera heroina, a pod njegovom kontrolom delovana je tzv. "pajser brigada".

Optužen je za surova ubistva, među kojima su ubistvo Slobodana Radosavljevića "Bulketa", Gorana Trajkovića i Aleksandra Ristića 2002 godine. Posebno se ističe mučenje Bukleta koje je trajalo 23 dana.

Glavni egzekutor "zemunskog klana", Sretko Kalinić posvedočio je da su Nina još 2003. ubili i zakopali pored auto-puta Miloš Simović i pokojni Milan Jurišić Jure. Međutim, pre tri godine Čaba Der,"ubica nasmejanog lica" , tvrdio da je on živ i da je pokušao da ga likvidira u Budimpešti.

Foto: Facebook Printscreen

- U Budimpešti, u iznajmljenom stanu sam zahvaljujući sreći ostao živ. Napad sam prijavio mađarskoj policiji. Ali u prijavi sam prećutao da sam prepoznao direktnog izvršioca.

Egzekutor koji je upao u moj stan na sebi je imao kačket i naočare, po donjem delu lica tačno sam prepoznao da je to bio Ninoslav Konstantinović Nine - naveo je Čaba u pismu.

On tvrdi da je Konstantinović, koji je u Srbiji osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva premijera i na poternici je od 2003, ispod duksa izvadio pištolj i ciljao u njega, međutim da nije uspeo da ga ubije jer je pištolj "zakočio".

Foto: Printscreen/Interpol

- Zgrabio sam ga za ruku i u toj borbi pištolj je opalio, ali me metak nije pogodio, završio je u zidu u predsoblju. Nakon pucnja, pištolj je zakazao i samo zahvaljujući tome sam ostao živ - zaklkjučio je Čaba Der.

Ubijao za italijansku mafiju?

Kružile su i priče da je Nino posle "Sablje" pobegao u Holandiju, da se zatim preselio u Italiju, gde je pristupio čuvenoj napuljskoj mafiji Kamora.

Bio je navodno njihov čovek za egzekucije, kao što je radio i u Beogradu, samo što je na Apeninima pucao dok je vozio skuter, kako bi lakše pobegao. I sam Konstantinović je krajem 20. veka bio žrtva pokušaja likvidacije sa motora, ali je uspeo da preživi.

Foto: Privatna Arhiva





Kurir.rs

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