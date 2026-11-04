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Iza ovog slučaja, po svemu sudeći, ne stoji samo trenutni incident u saobraćaju, već dublji, neraščišćeni računi.

Prva saznanja sa terena ukazuju da je svemu prethodio noćni fizički obračun, o čemu svedoče i članovi porodice povređenog

Gaženju na parkingu prethodila noćna tuča

Naime, prva saznanja sa terena ukazuju da je krvavom piru prethodila burna noć i obračun dve porodice. Kako navodi dopisnica Kurira iz Novog Pazara, čitav sled događaja počeo je znatno ranije pre nego što je mladić seo za volan.

- Prema podacima policije, incident se dogodio u ponedeljak oko 9.10 časova na parkingu u centru Novog Pazara, kada je 22-godišnji mladić, kako se sumnja, namerno automobilom udario 58-godišnjeg muškarca. Međutim, brat povređenog tvrdi da je svemu prethodio sukob koji je on noć pre toga imao sa mladićevim ocem, kada je došlo i do fizičkog obračuna. Motiv svađe za sada nije poznat - navela je Đurković.

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KURIR NA MESTU ZLOČINA Novi detalji pokušaja ubistva u Novom Pazaru! Pregaženog čoveka otkrio: "Sve je počelo noć pre..." Izvor: Kurir televizija

Borba za život i kvalifikacija za pokušaj ubistva

Udareni čovek odmah je sa teškim traumama zbrinut u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, ali se situacija ubrzo iskomplikovala, dok je pravosuđe slučaj odmah okvalifikovalo kao najteže krivično delo. 

- Povređeni muškarac zadobio je teške telesne povrede i nakon ukazane pomoći u novopazarskoj Opštoj bolnici, zbog unutrašnjeg krvarenja hitno je transportovan u Klinički centar u Kragujevcu. Osumnjičenom mladiću određeno je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu za ubistvo u pokušaju, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru. Sve okolnosti i motive ovog incidenta utvrdiće istraga. Toliko za sada iz Novog Pazara, a mi nastavljamo da pratimo razvoj situacije - rekla je naša dopisnica u uključenju za emisiju "Redakcija".

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