Slušaj vest

A. Š. (33) iz Novog Sada sumnjiči se da je pre dva dana u ovom gradu ubila svoju jednogodišnju bebu, a o stravičnom zločinu Više javno tužilaštvo izvestilo je danas. Inače, kako Kurir saznaje, devojčica je pretučena do smrti.

Uhapšena A.Š. Foto: Privatna arhiva

Prema saopštenju, zločin se dogodio 2. novembra u večernjim satima, kada je, kako se sumnja, A. Š. zadala više udaraca svojoj jednogodišnjoj bebi u predelu tela, usled čega je dete preminulo.

Nakon prijave događaja, dežurni javni tužilac izašao je na lice mesta i obavio uviđaj. Policiji je naloženo da izuzme sve materijalne dokaze i tragove koji bi mogli da budu od značaja za dalju istragu, kao i njihovo veštačenje i analizu.

- U nastavku istrage, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je majka deteta. Njoj se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor - ističu iz nadležnog tužilaštva.

Međutim, tu se hapšenja nisu završila. Zbog sumnje da nije pružio pomoć detetu, uhapšen je i njegov otac T. Š. (1972). On se sumnjiči za krivično delo nepružanje pomoći, za koje je propisana kazna zatvora od tri meseca do pet godina.

Oboma je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, u zakonskom roku, biti privedeni i saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.