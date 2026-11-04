Istraga
KURIR SAZNAJE! POLICIJA UŠLA U CZ: U toku pretres ćelije Marka Krička
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Kako Kurir nezvanično saznaje, policijski službenici ušli su danas po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prostorije Okružnog zatvora gde vrše pretres ćelije načelinika Uprave kriminalističke policije Marka Krička zbog sumnje da ima mobilni telefon!
Policijskim službenicima Službe za suzbijanje korupcije, kako saznajemo, ovaj nalog je dat po prijemu aninimne dojave da Kričak ima mobilni u CZ-u, iako je to pritvorenicima zabranjeno !
Kričku je juče određen pritvor zbog sumnje da je opstruisao istragu u slučaju "Senjak" i zlostavljao jednog osumnjičenog.
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