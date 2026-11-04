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Četvrti je dan potrage za tinejdžerom iz Srbije, Jakovom Vučetićem (19) iz Preljine, na planini Triglav, a za Kurir su se oglasili iz Gorske službe spasavanja u Sloveniji i istakli da su vremenski uslovi na terenu veoma nepovoljni.

Porodica Jakova Vučetića, podsetimo, alarmirala je slovenačku službu spasavanja u nedelju uveče, jer im je mladić tada javio telefonom da mu treba pomoć pošto je upao u snežnu oluju.

Od tog dana spasioci neumorno tragaju za momkom iz Preljine, iako se vremenski uslovi iz dana u dan pogoršavaju.

Spasioci koji tragaju za Jakovom Foto: Kurir / Ustupljene fotografije

- Helikopter je danas u pripravnosti i spreman je da poleti čim se uslovi poboljšaju. Spasilačke operacije, koje se obavljaju pešice, odvijaju se u ograničenom broju spasilaca zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Do sada je angažovano više od 20 spasilaca, a za sutra je planirana potraga većih razmera. Uslovi za pretragu na terenu nisu povoljni jer se trenutno smenjuju sneg, kiša i vetar. Takođe, u pitanju je veoma zahtevan teren kojem je teško pristupiti - poručuje za Kurir portparol Gorske službe spasavanja u Sloveniji, Gabrijela Štricelj.

Nestali Jakov Vučetić Foto: Privatna arhiva

Ovim informacijama svedoče i fotografije potrage koje su Kuriru dostavili iz ove spasilačke službe. Na njima se vidi da je teren prekriven snegom, da ima magle, puno stenovitih predela i opasnih uspona.

Prema podacima portala za vremensku prognozu u Sloveniji, današnja temperatura na Triglavu kreće se oko 1 stepen Celzijusovih, a noću se očekuje da će pasti do - 5 stepeni.

1/11 Vidi galeriju Pretraga terena na Triglavu za nestalim Jakovom Foto: Kurir / Ustupljene fotografije

Danas se za Kurir oglasio i otac nestalog mladića, Nikola Vučetić koji je poručio da je Jakov u dobroj fizičkoj kondiciji i snalažljiv u prirodi, zbog čega veruju da će biti pronađen živ i zdrav.

- Uzdamo se u Boga i u njegovu izdržljivost. Međutim, obuća koju je imao na sebi i tanka garderoba nisu adekvatni za te uslove, jer je on pošao na izlet, u subotu je bilo lepo vreme. Gore se u trenutku vreme promenilo, a on nije ni jaknu poneo - ispričao je otac, inače paroh crkve u Preljini, a šta je još ispričao o sinu i potrazi čitajte OVDE.

Inače, mladićev otac je odmah nakon vesti o nestanku otputovao u Sloveniju.

Jakov javio porodici da je upao u snežnu oluju Foto: ninopavisic/Shutterstock, Društvene Mreže

Podsetimo, Jakov je, prema nezvaničnim informacijama, na Triglav krenuo sam u subotu, a nestanak je prijavljen u nedelju uveče. Potragu su najpre pokrenuli pripadnici Gorske službe spasavanja iz Boveca, a kasnije su se uključili policija i dodatni tragači.