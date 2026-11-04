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Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je saznanja Kurira da su policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije danas, u okviru zahteva za prikuljanje obaveštenja, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije tog tužilaštva ušli u prostorije Okružnog zatvora u Beogradu u cilju provere navoda anonimne krivične prijave da pritvoreno lice, osumnjičeni bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak pooseduje mobilni telefon.

- Policiji je, pored ostalog, naloženo da izvrši pregled prostorija u kojima boravi osumnjičeni M.K. u Okružnom zatvoru u Beogradu.
Takođe je naloženo da izvrši pregled kancelarije koju koristi v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu M.V. - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se dodaje, ukoliko kod pomenutih lica budu pronađeni mobilni telefoni, naloženo je njihovo oduzimanje uz potvrdu o oduzetim stvarima.

- Radnje se preduzimaju u pravcu utvrđivanja postojanja elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kričku je juče određen pritvor zbog sumnje da je opstruisao istragu u slučaju "Senjak" i zlostavljao jednog osumnjičenog.

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