POLICIJA PRETRESA ĆELIJU MARKA KRIČKA I KANCELARIJU DIREKTORA PRITVORA: Tužilaštvo potvrdilo saznanja Kurira
- Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je da policija pretresa prostorije u Okružnom zatvoru zbog prijave da Marko Kričak poseduje mobilni telefon.
- Naložen je i pregled kancelarije v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice, a ako se telefoni pronađu, biće oduzeti uz potvrdu.
Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je saznanja Kurira da su policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije danas, u okviru zahteva za prikuljanje obaveštenja, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije tog tužilaštva ušli u prostorije Okružnog zatvora u Beogradu u cilju provere navoda anonimne krivične prijave da pritvoreno lice, osumnjičeni bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak pooseduje mobilni telefon.
- Policiji je, pored ostalog, naloženo da izvrši pregled prostorija u kojima boravi osumnjičeni M.K. u Okružnom zatvoru u Beogradu.
Takođe je naloženo da izvrši pregled kancelarije koju koristi v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu M.V. - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Kako se dodaje, ukoliko kod pomenutih lica budu pronađeni mobilni telefoni, naloženo je njihovo oduzimanje uz potvrdu o oduzetim stvarima.
- Radnje se preduzimaju u pravcu utvrđivanja postojanja elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Kričku je juče određen pritvor zbog sumnje da je opstruisao istragu u slučaju "Senjak" i zlostavljao jednog osumnjičenog.