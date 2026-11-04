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Nakon vesti o provali u Mladenovcu, u kojoj je vlasnik kuće isečen nožem, otkrivene su nove informacije o ovom slučaju, prema kojima osumnjičeni R.G. (51) iz Pančeva poznaje žrtvu R.R. (74) i u kuću mu je upao preteći da će ga ubiti.

Prema najnovijim saznanjima, nakon što je R.G. razbio staklo na vratima kuće R.R., on je odmah verbalno napao starijeg muškarca. Vikao je na njega i pretio mu smrću. Podsetimo, prema prvobitnim informacijama koje je objavio Telegraf.rs, Pančevac je u kuću penzionera upao s namerom da ga opljačka, a napad se dogodio pošto je vlasnik kuće zatekao provalnika na delu.

Međutim, ispostavilo se da su motivi upada u kuću R.R. ipak drugačiji.

- Nakon pretnji, osumnjičeni je dohvatio nož i fizički nasrnuo na R. R.. Zadao mu je više posekotina u predelu glave i ruku, dok je napadnuti čovek pokušavao da se zaštiti od sečiva - navodi izvor.

Podsetimo, incident se odigrao u ponedeljak oko 5.30 sati, a osumnjičeni je odmah uhapšen.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je povređenom muškarcu pružila prvu pomoć i hitno ga transportovala u Urgentni centar. Nakon detaljnog pregleda, lekari su oštećenom konstatovali lake telesne povrede.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, R. G. je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. Protiv njega je podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i laka telesna povreda, nakon čega će uz prijavu biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.