Saobraćajka
TEŽAK KARAMBOL NA PUTU IVANJICA - GUČA! Sudarila se 3 automobila, jedno vozilo letelo 50 metara u provaliju: Preticao, pa nastao haos! (VIDEO)
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Tri automobila su se sudarila danas na putu Ivanjica - Guča, u mestu Lisa.
Jedno vozilo je sletelo s kolovoza i završilo u livadi, pedesetak metara ispod puta, navodi Instagram stranica "info_liga_mediatim".
Kako se vidi na podeljenom snimku, pripadnici policije su na terenu, a trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, ali se navodi da je do sudara došlo usred preticanja.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
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