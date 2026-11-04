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Tri automobila su se sudarila danas na putu Ivanjica - Guča, u mestu Lisa. 

Jedno vozilo je sletelo s kolovoza i završilo u livadi, pedesetak metara ispod puta, navodi Instagram stranica "info_liga_mediatim". 

Kako se vidi na podeljenom snimku, pripadnici policije su na terenu, a trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, ali se navodi da je do sudara došlo usred preticanja

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

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