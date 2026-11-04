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Pomilovanje odgovornog je ruganje pravdi, izjavio je Ratko Ponjavić, otac studentkinje Sonje koja je povređena u Beogradu za vreme studentske blokade kada je na nju naleteo automobil. On je takođe upozorio da je Sonja puštena iz bolnice sa povredom mozga koja nije bila zalečena.

Za emisiju "Crna hronika" koja se emituje na Kurir televiziji govorio je Ratko Ponjavić, otac povređene studentkinje.

- Koji su to razlozi da neko pomiluje 49 ljudi koji su pred licem pravde? To je ruganje ovom društvu. Po zakonu, svako ima pravo na mirno okupljanje. To je fakat. Druga stvar, naravno da posle svega ne verujem u te stvari. Prvo, bio sam u toku celog tog postupka, u kojem je veštačenjem dokazano da je on ubrzavao u trenutku kada je udario Sonju. To je prvo. Drugo, ne postoji to "sve je pod kamerama", a nigde ne postoji ni jedan snimak na kojem se vidi da mu je staklo razbijeno pre toga, pa da se uplašio. Nego je to bilo izvrtanje pravde da bi se slučaj relativizovao. To je to. Nema tu opravdanja - rekao je Ponjavić.

Ratko Ponjavić, otac povređene studentkinje Foto: Kurir Televizija

"Ko mu je rekao da to radi?"

Poručio je da ne vidi opravdanje za pomilovanje čoveka koji je povredio njegovu ćerku, dovodeći u pitanje razloge zbog kojih je takva odluka doneta.

- Ja sam sinoć dobio mnogo poruka u kojima mi kažu: "Nije to gotovo, možeš da se žališ." Ozbiljno razmišljam da ostavim stvari po strani. Neka to bude sramota jednog čoveka. Da se između povređene devojčice, studentkinje, i tog jednog malog političkog protivnika staviš na stranu nekoga ko to apsolutno ne zaslužuje i ko je imao nameru... Postavlja se pitanje: ko mu je rekao da to radi? Nije on išao po mlade krompiriće u januaru. Nemojmo sada da govorimo kako se on iznervirao i uplašio. Pazite, ozbiljno osuđivan čovek uplašio se od Sonje? Nemojte. Te stvari jednostavno nemaju nikakvu, nikakvu prođu - za Kurir televiziju, kaže otac povređene studentkinje.

01:51 "IZVRNULI SU PRAVDU DA BI RELATIVIZOVALI SLUČAJ" Otac povređene Sonje Ponjavić o pomilovanju za Kurir TV: "To je ruganje pravdi“ Izvor: Kurir televizija

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