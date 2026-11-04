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Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslavu N. (71), Olga N. (71) i Đorđe N. (45) zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od novembra 2019. godine do novembra 2024. godine u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori izvršili prenos i konverziju imovine u ukupnom iznosu od najmanje 650.000 evra sa znanjem da ona potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da prikriju njeno nezakonito poreklo.

Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Svim osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Pranje novca iz člana 245 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, a Jugoslavu N. i krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima iz člana 101 Zakona o sprečavanju korupcije.

00:38 Hapšenje-Pranje novca Izvor: Mup Srbije

Postoje osnovi sumnje da je Jugoslav N. u navedenom periodu izvršio gotovinske uplate novca, za koji nema poreklo u prihodima, u ukupnom iznosu od 41.878.195,00 dinara, 43.150,00 evra i 44.760,00 švajcarskih franaka na svoje račune otvorene u jednoj banci, te je kupovao nekretnine u Beogradu, Užicu i Crnoj Gori.

Pri tome, u pogledu navedenog uvećanja svoje imovine nije podnosio izveštaje o bitnim promenama imovine Agenciji za sprečavanje korupcije, kao javni funkcioner - direktor RHMZ, što je bio dužan da čini u skladu sa članom 69. Zakona o sprečavanju korupcije.

Olga N. je, kako se sumnja, u peridou od juna 2021. godine do 2023. godine izvršila prenos novca od najmanje 227.548,00 evra za koji nema poreklo u zakonitim prihodima, na ime kupovine više nekretnina-stanova, garažnog mesta, te poslovnog prostora u Čačku i Crnoj Gori.

Jugoslav Nikolić Foto: Youtube/PRVA

Đorđe N. je, kako se sumnja, u junu 2021. godine izvršio prenos novca od najmanje 1,5 miliona dinara na ime kupovine stana u Crnoj Gori.

Takođe postoje osnovi sumnje da su Jugoslav N. i Olga N. su 22. novembra 2024. godine u Čačku i 28. novembra 2024. godine u Crnoj Gori izvršili prenos imovine sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, u nameri da se prikrije njeno nezakonito poreklo, tako što su u Čačku kod javnog beležnika zaključili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života kojim su ustupili Đorđu N. sva svojinska prava koja imaju na više stanova, garažnih mesta i katastarskih parcela, kao i jednom poslovnom prostoru.