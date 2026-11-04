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Komandant Specijalne antiterorističke jedinice Igor Žmirić priveden je u prostorije Sektora uniutrašnje kontrole (SUK), saznaje Kurir.

Pored Žmirića priveden je i njegov pomoćnik Goran Filipović.

Podsetimo, krivična prijava podneta je protiv njih Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u vezi sumnje da su letos, dok su bili pripadnici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) zlostavljali studentkinju Nikolinu Sinđelić i njene kolege u garaži zgrade Vlade.

Prijavom je, kako saznajemo, obuhvaćen i bivši načelnik UKP Marko Kričak koji je već uhapšen.

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