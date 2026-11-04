Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, danas su po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, doneli rešenje o zadržavanju do 48 sati sledećim policijskim službenicima MUP Republike Srbije I. Ž. (47), B. J. (48), D. V. (48) , J. O. (43), V. L. (48), N. D. (50), N. F. (53), Z. V. (54), i građaninu M.V. (48), koji je u vreme izvršenja krivičnog dela bio policijski službenik MUP Republike Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje.

- Krivično delo je izvršeno na taj način što su osumnjičeni 14/15. avgusta 2025. godine od oko 22.30 časova do 1.00 čas u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svesni svoga dela, čije su izvršenje hteli i bili svesni da je njihovo delo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP R Srbije, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, većem broju oštećenih lica naneli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obaveštenje i da ih zastraše i nezakonito kazne - navodi se u saopštenju.