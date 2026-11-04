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Prava drama odigrala se večeras u beogradskom naselju Kaluđerica, kada je usred saobraćajnog špica došlo do krvavog sukoba zbog koga je jedan mladić završio u bolnici.

Sve je počelo oko 18 sati na samoj raskrsnici Mokroluške ulice i Bulevara revolucije. Mladić (25) prelazio je ulicu na pešačkom prelazu kada je naišao automobil marke "pasat". Prema prvim informacijama, na prelazu je najpre došlo do teških reči i psovki između pešaka i vozača.

Međutim, svađa se nije završila samo na uvredama. Vozač, u čijem se automobilu nalazila i jedna ženska osoba, ušao je u fizički obračun sa drugim mladićem. U opštem metežu sevnulo je sečivo, a mladi pešak je uboden pravo u desnu nadlakticu.

Nakon što je potegao oštricu, napadač je odmah dodao gas i „pasatom” pobegao sa lica mesta u pravcu grada.

Povređeni se ubrzo javio u Urgentni centar u Beogradu, odakle su odmah obavestili policiju. Na sreću, lekari su mu konstatovali lakše telesne povrede.

Policijska patrola odmah je upućena na raskrsnicu gde se sve odigralo, a ključni dokaz pružile su sigurnosne kamere sa obližnje zgrade. Na snimcima se jasno vidi čitav tok incidenta - od rasprave na prelazu, preko pesničenja, pa sve do bekstva automobila.

Policija intenzivno traga za vozačem „pasata”.

Obavešteno je nadležno tužilaštvo.