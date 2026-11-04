DRAMA U KALUĐERICI Posvađali se na pešačkom prelazu, jedan mladić izboden - kamere sve snimile
- U Kaluđerici je na pešačkom prelazu došlo do svađe između pešaka i vozača 'pasata', koja je prerasla u fizički obračun.
- Mladić od 25 godina uboden je u desnu nadlakticu i završio je u Urgentnom centru sa lakšim povredama.
- Policija traga za vozačem, a incident su snimile kamere sa obližnje zgrade.
Prava drama odigrala se večeras u beogradskom naselju Kaluđerica, kada je usred saobraćajnog špica došlo do krvavog sukoba zbog koga je jedan mladić završio u bolnici.
Sve je počelo oko 18 sati na samoj raskrsnici Mokroluške ulice i Bulevara revolucije. Mladić (25) prelazio je ulicu na pešačkom prelazu kada je naišao automobil marke "pasat". Prema prvim informacijama, na prelazu je najpre došlo do teških reči i psovki između pešaka i vozača.
Međutim, svađa se nije završila samo na uvredama. Vozač, u čijem se automobilu nalazila i jedna ženska osoba, ušao je u fizički obračun sa drugim mladićem. U opštem metežu sevnulo je sečivo, a mladi pešak je uboden pravo u desnu nadlakticu.
Nakon što je potegao oštricu, napadač je odmah dodao gas i „pasatom” pobegao sa lica mesta u pravcu grada.
Povređeni se ubrzo javio u Urgentni centar u Beogradu, odakle su odmah obavestili policiju. Na sreću, lekari su mu konstatovali lakše telesne povrede.
Policijska patrola odmah je upućena na raskrsnicu gde se sve odigralo, a ključni dokaz pružile su sigurnosne kamere sa obližnje zgrade. Na snimcima se jasno vidi čitav tok incidenta - od rasprave na prelazu, preko pesničenja, pa sve do bekstva automobila.
Policija intenzivno traga za vozačem „pasata”.
Obavešteno je nadležno tužilaštvo.
Kurir.rs/Telegraf