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Mirno beogradsko naselje Senjak 19. juna 2007. godine potresao je stravičan zločin. U stanu u Senjačkoj ulici broj 40 pronađeno je beživotno telo dvadesetdvogodišnjeg Ilije Anđelića. Mladić je ležao na krevetu u lokvi krvi, sa brojnim ranama nanetim oštrim sečivom.

Njegova majka otkrila je jeziv prizor nakon što je, zabrinuta jer joj se sin satima nije javljao na telefon, došla do stana u kojem se nedavno uselio. Stan se nalazio u prizemlju zgrade, preko puta porodične kuće. Otključala je vrata rezervnim ključem i odmah pozvala policiju.

- Imao je više rana po telu nanetih sečivom. Onaj koji ga je ubijao nije mogao da se zaustavi - izjavio je svojevremeno inspektor Dragan Vujičić za emisiju "Patrola" B92.

Veče koje se završilo krvavim zločinom

Veče pre pronalaska tela, Ilija je u stanu provodio vreme sa društvom. Igrali su video-igrice i ništa nije ukazivalo na tragediju koja će uslediti. Policija je po dolasku na lice mesta utvrdila da u stanu nije bilo premetačine, zbog čega je koristoljublje od početka isključeno kao mogući motiv.

Vrata su bila zaključana, a u prostorijama nije bilo očiglednih tragova borbe. Istražitelji su zato razmatrali mogućnost da je Ilija pustio ubicu u stan jer ga je poznavao, ali i da je počinilac nakon napada izašao kroz prozor prizemnog stana i zaključao vrata spolja.

Posebnu pažnju privukle su krvave mrlje ispred kupatila. Analizom je utvrđeno da krv ne pripada žrtvi, što je predstavljalo važan trag u istrazi.

Foto: Ilija Ilić

Kontakt u telefonima pod nazivom "Crni svećnjaci"

Policija je razgovarala sa Ilijinim prijateljima koji su prethodne večeri bili u stanu, ali niko od njih nije mogao da objasni ko bi imao razlog da počini takav zločin. Susedi i poznanici porodice za ubijenog mladića imali su samo reči hvale. Navodili su da je studirao kameru, bavio se muzikom i da nije bio ni sa kim u sukobu.

Tokom istrage, međutim, istražitelji su došli do neobičnog otkrića. U telefonima Ilijinih prijatelja postojao je memorisan kontakt pod nazivom "Crni svećnjaci", ali broj koji je uz njega bio upisan nije postojao. Inspektor Dragan Vujičić posumnjao je da je reč o nečemu o čemu mladići nisu želeli da govore.

Dodatnu pažnju privukle su poruke na latinskom jeziku, pronađene u telefonima pojedinih mladića, koje su veličale Satanu.

Osumnjičeni bio "hladan kao led"

Sumnja se ubrzo usmerila na Ivana G., jednog od Ilijinih prijatelja. Kada ga je policija pozvala na razgovor, mladić je odlagao dolazak, a njegovo ponašanje izazvalo je dodatnu sumnju inspektora.

- Nije bio potresen zbog svirepog ubistva drugara. Bio je hladan kao led - prisetio se Vujičić.

Tokom razgovora inspektor je na Ivanovoj ruci primetio posekotinu na malom prstu. Mladić je tvrdio da se povredio na ivicu stola, ali policija nije bila uverena u njegovo objašnjenje. Ivan je čak sam zatražio poligrafsko testiranje, u pokušaju da dokaže da nije umešan u ubistvo.

- Moj kolega i ja smo bili kao na iglama, samo smo čekali nalaz poligrafiste - rekao je Vujičić.

Rezultat poligrafa dodatno je usmerio istragu ka Ivanu. - Poligrafista je rekao da je Ivan imao školsku reakciju osobe koja pokušava da slaže i prikrije krivično delo - naveo je inspektor.

Foto: Shutterstock

Priznao ubistvo i odveo policiju do noža

Nakon što je saznao rezultat poligrafskog testiranja, Ivan je zaćutao i odbio dalji razgovor. Inspektor Vujičić tada je odlučio da promeni pristup. Iskoristio je podatke o "Crnim svećnjacima", rekao osumnjičenom da ni sam ne veruje u Boga i zatražio od njega preporuku literature.

Taj razgovor doveo je do preokreta u istrazi. Ivan je najpre rekao:

- Slušaj, ja ću ti objasniti sve vezano za to, ali nemamo vremena.

Ubrzo je usledilo i priznanje:

- Dobro, ja sam ubio Iliju. Idemo da ti dam nož i da završimo sa tim.

Nakon toga, Ivan je policiju odveo do noža kojim je usmrtio prijatelja i detaljno opisao šta se dogodilo kobne večeri.

Ljubomora ili okultni rituali - motiv ostao nejasan

Iako je priznao ubistvo i pokazao gde se nalazi oružje kojim je počinio zločin, pravi motiv nikada nije do kraja razjašnjen. Ivan je tokom istrage izneo dve različite verzije događaja.

U jednoj je tvrdio da je Ilija ranije, tokom okultnog rituala, usmrtio dvoje dece u Srbiji, te da je on navodno bio "poslat od nekih sila" kako bi ispravio nepravdu i oduzeo mu život. U drugoj verziji, kao razlog ubistva naveo je ljubomoru, tvrdeći da se Ilija družio sa devojkom u koju je on bio zaljubljen.

- Utisak svih nas je bio da pravi motiv nije želeo da nam kaže - zaključio je inspektor Vujičić.

Proglašen neuračunljivim i upućen na psihijatrijsko lečenje

Sud je 14. februara 2008. godine Ivanu G. izrekao meru obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, nakon što je utvrđeno da je u trenutku izvršenja zločina bio neuračunljiv.

Tako je slučaj koji je potresao Senjak dobio sudski epilog, ali ne i potpuno razjašnjenje motiva. Ubistvo dvadesetdvogodišnjeg Ilije Anđelića ostalo je upamćeno po brutalnosti, neobičnim tragovima iz istrage i priznanju mladića koji mu je bio prijatelj.

Foto: Fonet