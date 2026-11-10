Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba

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U nedelju oko 7.25 časova došlo je do teške saobraćajne nesreće na auto-putu A3, na 61. kilometru u smeru ka Zagrebu, neposredno posle petlje Ivanić-Grad, kada se prevrnuo autobus srpskih registarskih tablica. U nesreći su poginule dve osobe, dok su 33 povređene.

Dok hrvatska policija sprovodi istragu o uzrocima ove tragedije, iz zagrebačkih bolnica stižu potresna svedočenja preživelih građana. Jedan od povređenih putnika je za jutarnji program Kurir televizije opisao kako je tragedija izgledala Milanom Krokijem.

01:10 Milan Kroki za Kurir: Ispovest povređenog iz prevrnutog autobusa u Hrvatskoj Izvor: Kurir televizija

- Bio je bukvalno pakao, slaviću ovaj dan. Stigao sam vamo, sutra se vraćam nazad, bolove imam, modrice po kolenima. Sve je izgledalo kao da se odvilo u nekoliko sekundi, vozač je zaspao, udario u ogradu, čuo se udarac, zujanje, prevrtanje, haos i vriska - rekao je Milan, pa dodao:

- Baš je bio haos. Slaviću jučerašnji Mitrovdan kao drugi rođendan. Zahvalio bi se spasiocima, vatrogascima, policiji... Zaista su izuzetni. Ogroman je stres. Žao mi je dve devojke. Uglavnom, pakao je bio.

Prevoznik "Niš ekspres" se oglasio povodom tragedije sa rečima "Zahvaljujemo hrvatskoj policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći, lekarima, kao i svima koji su jutros pomogli na mestu nezgode. Povređenima želimo brz i potpun oporavak", rečeno je u saopštenju "Niš-ekspresa".

"Odjednom mi je šećer u krvi pao"

Oglasio se i vozač autobusa, rekao je da nije zaspao za volan kako su putnici smatrali, pa je zaključio da nikada više neće sesti za volan.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na A3 prema Zagrebu Foto: Screenshot HRT

- Bio sam odmoran i spavao tokom vožnje, a zatim smo se kolega i ja smenjivali na odmorištu. Odjednom mi je šećer u krvi pao tokom vožnje. Inače, imam zdravstvenih problema sa šećerom u krvi - rekao je, kako prenosi Jutarnji, Dejan V, time odbacujući tvrdnje brojnih putnika autobusa koji su nam u bolnici tvrdili da je vozač zaspao. I to ubrzo nakon što je preuzeo vožnju. On je, inače, uhapšen u nedelju nakon što su mu povrede sanirane i od tada je u policijskom pritvoru.

- Više nikada neću sesti za volan - naglasio je osumnjičeni organima gonjenja, dodajući da nikada nije bežao od odgovornosti i neće ni sada.

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Kurir.rs

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