Slušaj vest

U prepunoj sudnici Višeg suda u Negotinu vladala je napeta atmosfera, dok su roditelji nestale i, kako smatra tužilaštvo, ubijene Danke Ilić (2), ali i članovi njihove porodice, iznosili svoja saznanja o danu kada je devojčica poslednji put viđena.

Za to vreme, dvojica okrivljenih, Dejan Dragijević i Srđan Janković, gotovo tri sata sedela su nepomično i u potpunoj tišini pratila tok suđenja. Prethodno su iz pritvora maricom dovezeni u negotinski sud, a unutra su ih uveli stražari sa lisicama na rukama.

1/7 Vidi galeriju Dejan Dragijević i Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

- Okrivljeni su sve vreme sedeli mirno, bez negodovanja i vidljivih promena na licu, pažljivo slušajući svedočenje roditelja Danke Ilić, kao i ostalih svedoka koji su danas pozvani pred sud. Obojica su ruke sve vreme držala skupljene u krilu i tokom višesatnog ročišta nisu pokazivala nikakve reakcije na iznete iskaze - kaže izvor Kurira iz sudnice.

Sudnica u Višem sudu u Negotinu Foto: Nemanja Nikolić

Dok su oni nepomično sedeli, Dankini roditelji Ivana i Miloš govorili su o kobnom 26. martu 2024. godine, kada su poslednji put videli svoju ćerku. Ivana je na momente grcala u suzama dok je govorila o ćerki, dok je Miloš zbunjeno gledao po sudnici kada mu je ukazano da je sada promenio neke stvari u iskazu u odnosu na onaj koji je dao u tužilaštvu.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Zaječaru tereti Dragijevića i Jankovića za teško ubistvo devojčice, dok su obojica okrivljenih negirala krivicu i odbacila optužbe.

1/9 Vidi galeriju Roditelji Danke Ilić stigli u Viši sud u Negotinu Foto: Nemanja Nikolić

Dragijević je ranije izjavio da nije izvršio krivično delo i da nije lišio života Danku Ilić, navodeći da je tog dana nije ni video. Kada je reč o ranijem priznanju, tvrdio je da je bilo iznuđeno. Janković je, stakođe, negirao da je video ili udario kolima devojčicu. I on je tvrdio da je priznanje koje je dao u policiji bilo iznuđeno, da su mu pretili da će mu ubiti sina i četvorogodišnju unuku ako ne kaže onako kako su mu navodno tražili u PU Bor.

Saslušani i članovi porodice

Pored Dankinih roditelja, pred sudom su saslušani i članovi porodice Ilić i Dragomirović. Prvi je iskaz dao Milan Ilić, deda Danke Ilić, odnosno Milošev otac, koji je rekao da se ne seća svih detalja tog dana, ali da ostaje pri onome što je ranije ispričao u tužilaštvu.

- Tog dana sam prvo bio kući, pa sam sa suprugom otišao kod snajke u goste. Onako kako sam rekao u tužilaštvu, tako jeste, ja se sad ne sećam, u međuvremenu sam doživeo stresove, neću ja sad da nešto pogrešim - rekao je Milan.

Miloš Ilić, Milan Ilić i Tatjana Ilić Foto: Nemanja Nikolić

Nakon njega saslušana je Tatjana Ilić, Dankina baka po ocu, koja je istakla da njen sin Miloš i snaja Ivana imaju skladan brak i da su dobri roditelji. Ona je ispričala i da ih je Ivana kobnog jutra pozvala da pričuvaju decu.

- To jutro nas je pozvala Ivana da pričuvamo decu jer je morala da ide do opštine, kratko se zadržala i odmah se vratila. Nisam primetila ništa čudno. Mi smo otišli, a onda je popodne naš sin Miloš pozvao supruga i rekao da je nestala Danka, mi smo odmah otišli u Banjsko Polje - ispričala je Tatjana.

Pred sudom je potom svedočio i Časlav Dragomirović, otac Dankine majke Ivane, u čijem vlasništvu se nalazi pojata u Banjskom Polju, gde je devojčica poslednji put viđena. On je rekao da mu je ćerka najavila dolazak tog dana, ali da joj je odgovorio da on neće doći jer radi drugu smenu.

Govoreći o belom automobilu marke "ijat panda", koji je Ivana pomenula nakon što se naknadno setila da ga je videla kobnog dana, a u kojem su, prema navodima, bili Janković i Dragijević, Časlav je ispričao da je i sam učestvovao u prikupljanju snimaka sa nadzornih kamera na kojem se vidi kretanje tog vozila.

- Kada mi je ćerka, nakon što je puštena iz policijske uprave, spomenula da se setila da je videla belu "pandu", posle toga su se skidale kamere sa kuća. Ja sam lično išao sa policijom da se skidaju te kamere, ali to je bilo posle tri, četiri dana - rekao je on.

Kao poslednji svedok danas je ispitan Ivanin brat Stefan Dragomirović, koji je ostao pri iskazu koji je ranije dao pred tužilaštvom.

Miloš i Ivana Ilić i Stefan Dragomirović Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković, inače radnici JKP "Vodovod", terete se optužnicom da su službenim automobilom "fijat panda" udarili Danku, koja je iz dvorišta majčine stare kuće izašla sama na put. Vozilom je, kako se navodi, upravljao Jankvoić, a Dragijević je bio suvozač.

Tužilaštvo smatra da je Dragijević, pošto je Janković kolima oborio dete, izašao iz vozila, uneo dete u njega i zadavaio ga rukama. Telo su potom odvezli na deponiju na Starobanjskom putu, a usput su sreli Dankinog oca, koji je već krenuo u potragu za nestalom ćerkom.