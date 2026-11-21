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Na suđenju Nikoli Đokiću (25) optuženom za izazivanje saobraćajne nesreće na Novom Beogradu 26. oktobra prošle godine u kojoj je stradala tročlana porodica, u Višem sudu u Beogradu danas su saslušani svedoci Milan I. i Jovan P.

Milan I. je te noći bio u svom automobilu na raskrsnici Bulevara heroja sa Košara i Omladiskih brigada gde se sudar dogodio.

Nikola Đokić i snimak sudara Foto: Društvene Mreže, Printscreen

- Stao sam na semaforu, jer je bilo crveno svetlo za prolaz pravo. Posle nekih minut ili dva upalilo se uslovno levo, zasvetlilo je zeleno i auto sa moje leve strane je skrenulo levo i otišlo. Tada je sa moje desne strane, trakom za pravo projurio "audi". Njegov vozač je pokušao da zakoči, video sam štop svetla kada je kočio, ali nije uspeo. Vozilo u koje je udario stajalo je prethodno na semaforu iz suprotnog smera i kada mu se upalilo zeleno za levo krenuo je u raskrsnicu i skrenulo u njegovo levo - ispričao je Ilić.

Jovan P. je Đokićev drug i te večeri je sa njim bio u "audiju". U sudu je odgovarajući na pitanja branioca rekao da mu nije baš u svesti kompletan put od kafića u kojem su bili, pa do udesa.

- Spavao sam u autu i par stotinki ili sekundu pre udara sam otvorio oči i rekao "pazi" - kazao je Perić.

Nikola Đokić Foto: Društvene Mreže

Naveo je da su mislili da te večeri spavaju kod druga, da nastave druženje, jer se dugo nisu videli, ali je kod njega bila devojka, pa su odlučili da idu kod Đokića kući. Jovan P. je rekao da mu Nikola nije delovao da je toliko pijan da ne može da vozi. Kazao je i da su kod Nikole te večeri oko 18 časova jeli kobasice i popili po tri, četiri piva i onda otišli u grad u kafić, gde su nastavili da piju dok nisu krenuli kući.

Sud je odbio predlog odbrane da se Đokiću ukune pritvor i odredi kućni pritvor uz jemstvo za koje nude stan u Beogradu njegove ujne, vrednosti 120.000 evra.

Podsetimo, Đokiću se sudi zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila 26. oktobra prošle godine na raskrsnici Bulevara heroja sa Košara i Ulice omladinskih brigada na Novom Beogradu. U nesreći su poginuli saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin.

Foto: Screenshot

Prema navodima optužnice, Đokić je upravljao "audijem A4" pod dejstvom alkohola, sa 1,86 promila u krvi, i marihuane. Tereti se da je prošao kroz crveno svetlo i vozio brzinom od oko 110 kilometara na čas na mestu gde je ograničenje 50 kilometara na čas, nakon čega je udario u " hjundai" u kojem se nalazila porodica.