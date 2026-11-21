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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, efikasnim operativnim radom, uhapsili su B. M. (29) iz okoline Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška krađa i ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je on juče u jednom ugostiteljskom objektu u okolini Kruševca četrdesetosmogodišnjem muškarcu otuđio torbicu sa stola za kojim je sedeo, a zatim na ulici presreo tridesetdvogodišnju ženu i iz ruke joj istrgnuo torbu.

Takođe, B. M. je, kako se sumnja, kamenom gađao i oštetio vetrobransko staklo vozila u pokretu.