DEVOJČICA IZ RIBNIKARA DOBILA MURAL NA SVOJOJ ZGRADI: "Ovo je sećanje na našu ćerku, našeg anđela" (foto)
- Na fasadi zgrade u Ulici 27. marta u Beogradu osvanuo je mural posvećen sećanju na Anu Božović, devojčicu ubijenu u masovnom ubistvu u OŠ 'Vladislav Ribnikar'.
- Porodica je zahvalila prijateljima, komšijama i umetniku Andreju Žikiću na inicijativi i oslikavanju murala za svoju ćerku.
Na fasadi zgrade u Ulici 27. marta u Beogradu osvanuo je dirljiv mural posvećen sećanju na Anu Božović, devojčicu koja je ubijena u masovnom ubistvu u OŠ "Vladislav Ribnikar".
Ovim umetničkim delom, zajednica i porodica želeli su da zauvek ovekoveče sećanje na svoju tragično stradalu ćerku.
Povodom oslikavanja murala, emotivnim rečima zahvalnosti oglasila se porodica Božović–Radičević.
- Danas je na našoj zgradi u Ulici 27. marta osvanuo mural posvećen sećanju na našu ćerku, našeg anđela, Anu Božović. Želimo da se zahvalimo našim dragim prijateljima, komšijama i porodici na inicijativi i podršci da se mural za Anu oslika. Posebnu zahvalnost dugujemo sjajnom umetniku, ali pre svega velikom čoveku, Andreju Žikiću (Artez), za oslikavanje murala našoj Ani - piše na Fejsbuk profilu Aninog oca, Igora Božovića.
Ana Božović bila je jedno od devetoro dece koja su 3. maja, kao i čuvar škole, tragično izgubila život u OŠ "Vladislav Ribnikar". Za ovaj zločin odgovoran je učenik te škole, koji je u trenutku zločina imao 13 godina i nije bio krivično odgovoran, pa se od tada nalazi na jednoj psihijatrijskoj klinici u Beogradu, dok se njegovim roditeljima pred Višim sudom u Beogradu sudi za zanemarivanje deteta.