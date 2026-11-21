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Na fasadi zgrade u Ulici 27. marta u Beogradu osvanuo je dirljiv mural posvećen sećanju na Anu Božović, devojčicu koja je ubijena u masovnom ubistvu u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Ovim umetničkim delom, zajednica i porodica želeli su da zauvek ovekoveče sećanje na svoju tragično stradalu ćerku.

Povodom oslikavanja murala, emotivnim rečima zahvalnosti oglasila se porodica Božović–Radičević.

Mural Ani Božović Foto: Facebook

- Danas je na našoj zgradi u Ulici 27. marta osvanuo mural posvećen sećanju na našu ćerku, našeg anđela, Anu Božović. Želimo da se zahvalimo našim dragim prijateljima, komšijama i porodici na inicijativi i podršci da se mural za Anu oslika. Posebnu zahvalnost dugujemo sjajnom umetniku, ali pre svega velikom čoveku, Andreju Žikiću (Artez), za oslikavanje murala našoj Ani - piše na Fejsbuk profilu Aninog oca, Igora Božovića.

Ana Božović OŠ Vladislav Ribnikar Foto: Facebook