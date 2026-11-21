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Pripadnik škaljarskog kriminalnog klana Miloš Đuričković (56) ubijen je danas na Cetinju.

Iz Uprave policije (UP) je zvanično saopšteno da je Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Cetinje obaveštena jutros da je u mestu Bajice, opština Cetinje, zatečeno beživotno telo muške osobe.

- Odeljenju bezbednosti Cetinje nije prijavljena upotreba vatrenog oružja, već je građanin prijavio da je zatekao beživotno telo. Dolaskom na lice mesta, policijski službenici su utvrdili da je upotrebom vatrenog oružja lišen života M.Đ (56), član jedne organizovane kriminalne grupe (OKG). Policijski službenici su uspostavili blokadu užeg i šireg područja, kao i putnih pravaca - ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da policajci, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju sve potrebne mere i radnje radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvetljavanja događaja, te da će o rezultatima javnost biti blagovremeno obaveštena.

- Svi raspoloživi kapaciteti Policije su angažovani na rasvetljavanju ovog krivičnog dela - rekli su iz UP.