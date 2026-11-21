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Kako Kurir saznaje, rano jutros bačena je bomba na kafić "Avenija" u naselju Braće Jerković.

Prema nezvaničnim informacijama, bombaški napad dogodio se oko 4.30 sati i na sreću niko nije povređen, pošto je lokal u to vreme bio prazan, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Kako saznajemo, kamere su snimile bombaša koji je bacio ekplozivnu napravu i za njim se traga.