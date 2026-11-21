OVO JE ŠKALJARAC KOJI JE UBIJEN U NIKŠIĆU Treća žrtva u porodici – ubili mu dva brata, više puta hapšen zbog veze sa kriminalom, pa likvidiran
- Darko Vicković (46) ubijen je 19. novembra u Nikšiću, a policija navodi da je na njega pucano u naselju Straševina i da je preminuo u bolnici.
- Vicković je u evidenciji policije vođen kao operativno interesantno lice i pripadnik škaljarskog klana, a više puta je osuđivan za različita krivična dela.
Darko Vicković (46), koji je ubijen 19. novembra na ulici u Nikšiću, bio je dobro poznat policiji, a dovodi se u vezu sa škaljarskim klanom.
On je u Upravi policije Crne Gore bio zaveden kao operativno interesantno lice, pripadnik škaljarskog klana, i više puta je osuđivan za razna krivična dela.
Vicković je 2017. godine hapšen zbog šverca oružja kod jezera Slano do Nikšića, a iste godine na tom jezeru uhapšeni su i Ranko Radulović, Radoš Petrušić i Ratko Martinović, takođe, zbog trgovine oružjem. Radulović se u crnogorskim medijima pominje kao osoba bliska "škaljarcima".
Sledeće godine, 2018, Nikšićanin Ranko Radulović, njegov bratanac Stefan Radulović, rođak Luka Radulović, te Darko Vicković, Ratko Martinović, Nikola Mandić, kao i dvojica bosanskih državljana uhapšeni su u velikoj policijskoj akciji po nalogu Specijalnog tužilaštva zbog osnovane sumnje da su deo kriminalne organizacije koja je planirala likvidacije osam policijskih funkcionera i službenika ANB, te dve bezbednosno interesantne osobe, a suđenje za ovaj slučaj je i dalje u toku. Vicković je u ovom predmetu pušten iz pritvora 2020. godine da se brani sa slobode.
Crnogorski portal Standard pisao je prošle godine i da se ubijeni Darko Vicković na Skaj aplikaciji, početkom marta 2021, dopisivao sa pokojnim vođom škaljarskog klana Jovanom Vukotićem, gde su navodno pričali o lokalnim izborima u Nikšiću.
- Moraju ljudi da se stimulišu robom ili parama - napisao je, navodno, Vukotić u pomenutoj prepisci.
Podsetimo, Vicković je danas ubijen nasred ulice u Nikšiću, a crnogorska policija se oglasila saopštenjem.
- Danas je oko 14 časova, u naselju Straševina u Nikšiću, na otvorenom prostoru, od strane za sada nepoznatog lica došlo do upotrebe vatrenog oružja na štetu operativno interesantnog lica Darka Vickovića (46). Tom prilikom Vicković je zadobio telesne povrede i prevezen je u Opštu bolnicu Nikšić, gde je podlegao povredama - saopštili su iz policije.
Ubili mu dva brata
Nikšićanin Darko Vicković pre 20 godina imao je veliku porodičnu tragediju u kojoj je izgubio dva brata.
Dvojica braće, takođe, su ubijena u Nikšiću u jednom ugostiteljskom lokalu. Ubio ih je sugrađanin, koji je za teško ubistvo osuđen, ali nakon kratkog vremena izvršio je samoubistvo u zatvoru, u Spužu, piše RTCG.
(Kurir)