EVO KO JE UBIJENI ŠKALJARAC MILOŠ ĐURIČKOVIĆ: U ratu klanova mu ubili dva brata i kuma - njega ranili u Beogradu, a danas likvidirali na Cetinju!
- Miloš Đuričković, koji je danas ubijen na Cetinju, ranije je preživeo ranjavanje u Beogradu 2017. godine, kada ga je metak okrznuo po vratu.
- Njegova porodica je teško pogođena ratom škaljarskog i kavačkog klana: ubijeni su mu brat Radomir, brat od strica Goran i navodni kum Goran Radoman.
Škaljarac Miloš Đuričković (56), koji je danas ubijen na Cetinju, imao je burnu kriminalnu prošlost, a pre devet godina bio je ranjen u Beogradu, ali je preživeo.
Njegova porodica bila je direktno pogođena krvavim sukobom crnogorskih kriminalnih grupa.
Njegov brat od strica Goran ubijen je 27. oktobra 2015. snajperskim hicem u Budvi, u bašti svog lokala „Old Fisherman's Pub“. U medijskim izveštajima povezivan je sa škaljarskim klanom.
Milošev rođeni brat Radomir Đuričković (41) ubijen je 10. oktobra 2016. na Cetinju. Napadači su pucali na njega iz automobila u pokretu. Preminuo je od zadobijenih povreda.
Miloš Đuričković je navodno bio u kumovskim vezama sa Goranom Radomanom, koji je ubijen 2015. u Beogradu.
Naši izvori otkrili su tada da je Radoman ubijen mesec dana po povratku iz Južne Amerike.
- Izrešetan je sa 25 hitaca u podzemnoj garaži zgrade u Beogradu, gde je iznajmio stan i iz Crne Gore prebacio porodicu. Smatra se da je on prva žrtva u ratu crnogorskih klanova i da je glavom platio nestanak kokaina iz Valensije, jer su ljudi iz podzemlja verovali da je upravo on odgovoran za nestanak tovara droge - objasnio je tada izvor Kurira.
Ova ubistva članova porodice Đuričković u medijima su povezivana sa ratom škaljarskog i kavačkog klana, koji je počeo nakon nestanka velike pošiljke kokaina u Španiji.
Miloš Đuričković je 12. maja 2017. ranjen na Voždovcu, u Beogradu. On se tada nalazio na terasi stana u Miklošićevoj ulici kada ga je metak okrznuo po vratu. Prevezen je u bolnicu i preživeo je napad. U to vreme imao je 47 godina. Policija je proveravala da li je ranjavanje povezano sa sukobom crnogorskih klanova. Đuričković tada nije otkrio ko bi mogao da stoji iza napada.
Mediji su navodili i da je prethodno, početkom aprila 2017, privođen na Cetinju u okviru policijske akcije provere bezbednosno interesantnih osoba.
Nakon ubistva Šćepana Roganovića, koji je ubijen 13. februara 2020. na stepeništu u Herceg Novom, uhapšen je Miloš Đuričković nekoliko dana nakon ubistva, zbog sumnje da je pomagao izvršiocu. Prema informacijama koje su tada objavile Vijesti, istražitelji su sumnjali da je imao ulogu u transportu ubice motociklom, kao i u uništavanju tragova nakon zločina, odnosno paljenju motocikla, ali je u junu ove godine tokom izricanja presude oslobođen optužbi za učešće u ovom zločinu, dok je Mili Bajramović, kao direktni počinilac, osuđen na 40 godina zatvora.
Iste godine u junu Đuričković je dobio status svedoka saradnika u istrazi ubistva Šćepana Roganovića. U ovom predmetu kao organizator grupe označavan je Krsto Vujić. Takođe, crnogorski mediji su pisali da je zatvorski policajac Danilo Femić bio osumnjičen da je Đuričkoviću preneo poruku kojom je trebalo da se utiče na njegovu saradnju sa tužilaštvom i spreči otkrivanje ostalih učesnika ubistva. Đuričković je nakon toga nakratko odustao od saradnje, ali je početkom juna 2020. formalno dobio status svedoka saradnika.