Miloš Đuričković je navodno bio u kumovskim vezama sa Goranom Radomanom, koji je ubijen 2015. u Beogradu.

Naši izvori otkrili su tada da je Radoman ubijen mesec dana po povratku iz Južne Amerike.

- Izrešetan je sa 25 hitaca u podzemnoj garaži zgrade u Beogradu, gde je iznajmio stan i iz Crne Gore prebacio porodicu. Smatra se da je on prva žrtva u ratu crnogorskih klanova i da je glavom platio nestanak kokaina iz Valensije, jer su ljudi iz podzemlja verovali da je upravo on odgovoran za nestanak tovara droge - objasnio je tada izvor Kurira.