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Povodom različitih interpretacija presude kojom je odbijena optužba protiv devetoro okrivljenih za krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, Više javno tužilaštvo u Beogradu ukazuje da je to jedina moguća odluka suda jer je tužilaštvo početkom novembra ove godine odustalo od optužbe po optužnom predlogu podnetom 19. septembra 2025. godine, imajući u vidu sudske odluke o izdvajanju dokaza, odnosno nedostatak osnova za dalje zastupanje optužnog predloga.

Obzirom da je tužilaštvo već odustalo od optužnog predloga, tužilaštvo se neće žaliti na odbijajuću presudu.

Podsećamo da je sudija nakon podnošenja optužnog predloga utvrdio da je optužni predlog u skladu sa zakonom i da sadrži dokaze koji ukazuju na neophodan stepen sumnje-opravdanu sumnju na izvršenje krivičnog dela, koja je potrebna za suđenje.

Dakle, optužni predlog je prošao kontrolu postupajućeg sudije Višeg suda u Beogradu i zato je zakazan glavni pretres - odnosno suđenje.

Razlog za izdvajanje naredbi za primenu posebnih dokaznih radnji iz spisa predmeta , kao i svih dokaza koji su pribavljeni na osnovu njihovih izdavanja, je to što je sudija Višeg suda u Beogradu u toku suđenja stao na stanovište da ove naredbe ne sadrže odgovarajuće obrazloženje.

Na tu odluku sudije VJT u Beogradu je izjavilo žalbu, koja je odbijena odlukom Apelacionog suda u Beogradu.

Podsećamo da je naredbe za primenu posebnih dokaznih radnji izdao Viši sud u Kragujevcu na osnovu predloga Višeg javnog tužilaštva Kragujevcu.