PRVE SLIKE MESTA ZLOČINA NA CETINJU GDE JE UBIJEN ŠKALJARAC: Prolaznik pronašao telo MIloša Đuričkovića na ulici - imao rane od metaka! (foto)
- U Bajicama na Cetinju jutros je ubijen Miloš Đuričković (56), navodni član škaljarske kriminalne grupe.
- Policija je blokirala uži i širi prostor, kao i putne pravce, dok traje potraga za počiniocem.
U mestu Bajice, na Cetinju, jutros je ubijen Miloš Đuričković (56), navodni član škaljarske organizovane kriminalne grupe. Policija je blokirala uže i šire područje, kao i putne pravce, a u toku je potraga za počiniocem.
Iz policije su naveli da je dežurna služba Odeljenja bezbednosti Cetinje jutros obaveštena da je u Bajicama pronađeno telo muškarca.
- Odeljenju bezbednosti Cetinje nije prijavljena upotreba vatrenog oružja, već je građanin prijavio da je zatekao beživotno telo - saopšteno je iz policije.
Dolaskom na lice mesta policijski službenici utvrdili su da je muškarac ubijen iz vatrenog oružja.
- Policijski službenici su uspostavili blokadu užeg i šireg područja, kao i putnih pravaca - navodi se u saopštenju.
Službenici Uprave policije, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju mere i radnje radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvetljavanja ubistva.
- Svi raspoloživi kapaciteti policije angažovani su na rasvetljavanju ovog krivičnog dela - poručili su iz Uprave policije.
Kako se može videti na fotografijama i snimcima portala RTCG, veliki broj pripadnika policije je na terenu gde se vrši uviđaj.
Podsetimo, Milošu su u ratu klanova ubijeni rođeni brat, brat od strica i navodni kum Goran Radoman, a on je 2017. ranjen u Beogradu,na Voždovcu.