Slušaj vest

Miloš Đuričković (56), koji je ubijen danas na Cetinju iz vatrenog oružja, obratio se medijima pre šest godina i otkrio da strahuje da će biti ubijen kao i njegova dva brata, a pre dva meseca oslobođen je optužbi da je bio deo kriminalne grupe.

Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici 22. septembra ove godine, okrivljeni Miloš Đuričković, Savo Lipovina, Ivan Jovanović i pripadnici njihove navodne kriminalne organizacije oslobođeni su od optužbe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da su planirali šverc droge vredne oko pet miliona evra.

Istom presudom, optužba protiv Đuričkovića za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija odbijena je zbog nastupanja zastarelosti krivičnog gonjenja.

Mesto zločina na Cetinju Foto: screenshot RTCG

Međutim, kada se 2020. godine našao na optuženičkoj klupi, u ovom slučaju, Miloš Đuričković se pismom obratio crnogorskim medijima.

- Nisu tačni navodi da sam jedan od organizatora kriminalne grupe, navodno formirane 2017. godine, sa bilo kojim licem, kao ni to da sam u toj grupi preuzeo ulogu da ubijam, obezbeđujem novac za delovanje grupe, kao ni sve tvrdnje koje mi stavlja na teret Specijalno tužilaštvo i Uprava policije - tvrdio je tada Đuričković u pismu medijima.

On je tom prilikom naveo i da je u velikom strahu za svoj život.

- Moja dva brata su ubijena, na mene je pucano i tada sam zadobio povrede u predelu vrata i samo pukim slučajem ostao u životu. Gotovo stalno sam u strahu da bi neko mogao da ponovi ono što je prema mojim najbližim počinjeno, tako da je prošle godine policija Cetinja tri meseca stalno obezbeđivala moju kuću i moju porodicu - reči su Đuričkovića u pismu poslatom medijima 2020. godine, prenosi Pobjeda.

1/4 Vidi galeriju Mesto ubistva Miloša Đuričkovića na Cetinju Foto: screenshot RTCG

Đuričkovićeva imovina bila je meta članova kriminalnih klanova, pa je tako Filip Bešović optužen pred Specijalizovanim odeljenjem Višeg suda u Podgorici zbog podrstrekavanja na seriju paljenja automobila Đuričkovića, ali u tom slučaju još nije donesena presuda.