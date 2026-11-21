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Građanima se upućuje upozorenje zbog fotografije na kojoj se vidi poznati beogradski restoran u plamenu, a koja se poslednjih sati širi putem društvenih mreža i različitih aplikacija za komunikaciju. Sporna fotografija prosleđuje se u Telegram grupama, ali i putem Vibera i WhatsAppa, zbog čega je među korisnicima izazvala uznemirenje i brojne reakcije.

Neprimereno

Međutim, važno je naglasiti da je reč o lažnom prikazu, odnosno fotografiji napravljenoj pomoću veštačke inteligencije, a ne o autentičnom prizoru požara. Neko je, očigledno, odlučio da se našali na račun poznatog ugostiteljskog objekta, ne razmišljajući o posledicama koje ovakva dezinformacija može da izazove.

Fotografija na prvi pogled može delovati uverljivo, naročito onima koji nisu upoznati sa mogućnostima savremenih alata veštačke inteligencije. Upravo zbog toga pojedini korisnici mogu da poveruju da se zaista dogodila nesreća i da takvu informaciju, bez provere, proslede svojim kontaktima i u grupne razgovore.

Nepotrebno

Poseban problem predstavlja činjenica da se ovakvi sadržaji veoma brzo šire, pa jedna neproverena fotografija može za kratko vreme da stigne do velikog broja ljudi kao što je došla i do naše redakcije. Osim što može da izazove paniku i zabrinutost, lažni prikaz požara može da nanese štetu ugledu restorana, njegovim vlasnicima i zaposlenima.

Zato se građanima savetuje da ne nasedaju na ovakve objave, da ne dele spornu fotografiju i da informacije o navodnim incidentima proveravaju isključivo putem pouzdanih izvora.

Veštačka inteligencija danas omogućava kreiranje gotovo fotorealističnih prizora, zbog čega je sve teže na prvi pogled razlikovati stvarne fotografije od digitalno napravljenih sadržaja. Upravo zato je važno biti oprezan, naročito kada su u pitanju informacije o požarima, nesrećama i drugim događajima koji mogu izazvati uznemirenost javnosti.Jedna fotografija napravljena iz šale dovoljna je da pokrene lavinu lažnih informacija. Zato pre nego što nešto prosledite dalje, proverite da li je istinito.