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Danas je 11. dan potrage za nestalom Srpkinjom Tamarom Škorić (39) u Nemačkoj, koja je 10. novembra, otišla od svoje kuće u Murthartu vidno uzrujana, a prema našim poslednjim saznanjima, ona je tog dana sela u taksi i odvezla se u nepoznatom pravcu.

Kako saznajemo, nestala majka četvoro dece, rodom iz sela kod Žablja, je kobnog dana spakovala neke stvari u torbu i izašla iz kuće, bez novčanika.

Tamara Škorić Foto: Policija Baden Virtemberg

- Suprug ju je navodno video kroz prozor kako seda u neki taksi, verovatno divlji, i odlazi bez reči kuda ide. Ne znam da li su pronašli tog taksistu da da izjavu u policiji, mislim da nisu još. Mislim da je ponela neki stari telefon, ali onaj koji koristi i novčanik nije ponela. Ja ne mogu da ponesem više ovo čekanje. Ovo je najteža agonija i mučenje! Proći će dve nedelje kako je nema, što je otišla bez dece, gde je sada...? - pita se za Kurir Tamarina rođaka.

Neutešna žena kaže da ne gubi nadu da će se Tamara vratiti kući, ali ne krije i strah od loših vesti.

1/9 Vidi galeriju Potraga za nestalom Tamarom Škorić u Nemačkoj Foto: Printscreen/RTL

- Šta ako joj se nešto desilo, ako je kidnapovana?! Jaoj, kako ću ovo da preživim. Ona nikada ne bi ostavila decu, živi za njih. Imala je tri sina, pa je pre tri godine dobila ćerkicu, toliko ju je silno želela... Ništa joj nije falilo, nema zbog čega da naudi sebi. Lepo je živela sa dečicom i suprugom u Nemačkoj, imaju svoj stan i uspešan fotografski biznis. Mi ovde samo sedimo pored telefona od kako je nestala i čekamo vesti da se vratila - govori nam uplakana žena.

Nemački mediji pisali su juče da je potraga za Tamarom iz Žablja još uvek u toku, ali da uprkos 30 navodnih tragova nema novih informacija o njenom nestanku, prenosi portal stuttgarter-zeitung.de.

Takođe, nakon višednevne potrage šumskog područja oko Murtharta, ovaj vid portage je privremeno obustavljen i policija se sada fokusira na operativnu istragu i pronalaženje svedoka.

Potraga za nestalom Srpkinjom Foto: Printscreen/RTL

Podsetimo, u četvrtak se za Kurir oglasio portparol policijske stanice u Alenu, Robert Silbe, koji je izneo tadašnje informacije o potrazi za Tamarom Škorić.