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Uprava policije Crne Gore oglasila se povodom ubistva Miloša Đuričkovića na Cetinju, navodeći da se sumnja da su u zločinu učestvovale najmanje dve osobe, kao i da je slučaj imao međunarodni element.

"Službenici Uprave policije danas su, preduzimajući hitne mere i radnje na rasvetljavanju ubistva M.Đ. (56), čije je telo pronađeno danas, pored primarnog mesta zločina u Bajicama, na teritoriji opštine Cetinje, gde je, kako se sumnja, izvršeno ovo ubistvo, pronašli i sekundarno mesto zločina na drugoj lokaciji, gde je otkriveno zapaljeno vozilo. U njemu su se nalazile dve puške oštećene u požaru, a sumnja se da su vozilo i oružje korišćeni prilikom izvršenja ubistva M.Đ."

Cetinje Foto: screenshot RTCG

"Policijski službenici, u saradnji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju koordinisane konkretne mere i radnje radi provere i analize predmeta pronađenih i izuzetih sa oba mesta zločina, uz aktivnu međunarodnu operativnu policijsku saradnju. Uzimajući u obzir da vozilo pronađeno na sekundarnom mestu zločina nije registrovano u Crnoj Gori i da se ne nalazi u zvaničnim bazama nadležnih crnogorskih organa, kao ni drugi predmeti pronađeni na mestu zločina, ovo krivično delo karakteriše i element inostranosti."

"Prema prvim prikupljenim informacijama, za sada se sumnja da su u ubistvu M.Đ. učestvovala najmanje dva lica kao neposredni izvršioci. Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju opsežne aktivnosti kako na identifikovanju ove dve osobe, tako i na proveri povezanih lica koja su učestvovala u pripremi na teritoriji drugih država, kao i planiranju i izvršenju ovog teškog krivičnog dela i pružanju podrške izvršiocima nakon izvršenja krivičnog dela na teritoriji Crne Gore."

Cetinje Foto: screenshot RTCG

"Policija sprovodi detaljnu kriminalističku obradu u fazi otkrivanja i rasvetljavanja krivičnog dela i postupa po nalozima nadležnog državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, radi prikupljanja dokaznog materijala. Na terenu su prisutne jake policijske snage koje sprovode blokade, detaljne kontrole, pretragu terena, kao i identifikaciju i lociranje izvršilaca ovog krivičnog dela."

"Uprava policije angažovala je odgovarajuće resurse, među kojima su i sredstva specijalizovane tehnike, nadzor iz vazduha, savremena oprema, kao i Helikopterska jedinica Vojske Crne Gore sa sofisticiranom opremom."

"Uzimajući u obzir da je ovo krivično delo izvršeno kao posledica delovanja organizovanih kriminalnih grupa i da, podsećamo, ima elemente inostranosti, Uprava policije će, uz angažovanje svih organizacionih jedinica i u saradnji sa organima obaveštajno-bezbednosnog sektora nadležnim za sprovođenje zakona, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, dati konkretan odgovor organizovanom kriminalu, kao i aktuelnim hibridnim refleksijama i pretnjama."

Cetinje Foto: screenshot RTCG

"Uprava policije je tokom ove godine, podsećamo, u saradnji sa državnim tužilaštvima rasvetlila devet ubistava iz prethodnog perioda i sprečila desetine planiranih teških krivičnih dela. Izvršenje ovog ubistva, na čijem rasvetljavanju predano radimo, kao ni aktivnosti koje preduzimamo na rešavanju drugih nerasvetljenih ubistava, neće umanjiti sistemsko delovanje Uprave policije na razbijanju i neutralisanju aktivnosti visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa."

"Poštujući pravo javnosti da zna, Uprava policije će, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nakon prvih konkretnih rezultata, blagovremeno obavestiti javnost o navedenom", zaključuje se u saopštenju.