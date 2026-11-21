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Državljanin Albanije Bojan Matanović (34), koga policija povezuje sa "škaljarskim klanom", uhapšen je u petak na zagrebačkom aerodromu "Franjo Tuđman" na osnovu crnogorske Interpolove poternice zbog sumnji da je pomagao ubici navodnog pripadnika "kavačkoga klana", Saše Klikovca, likvidiranog 2020. u Crnoj Gori. Matanović je uhapšen na graničnoj kontroli pre ukrcavanja u avion kojim je trebalo da otputuje u Beograd, a nakon što je njegov pasoš "zasvetleo" na policijskom terminalu identifikujući ga kao osobu za kojom postoji crvena poternica.

Prilikom hapšenja nije pružao otpor, a danas je u pratnji policije doveden na županijski sud u Velikoj Gorici gde mu je određen ekstradicioni pritvor zbog izručenja Crnoj Gori koja je u julu ove godine za njim raspisala poternicu.

"Mom branjeniku određen je ekstradicioni pritvor, a na tu odluku podnećemo žalbu budući da smatramo da ne postoji opasnost od bega. O tome protivi li se izručenju ili ne, izjasnićemo se naknadno.", rekao je kratko Matanovićev advokat Hrvoje Korša nakon izlaska sa suda.

Odavno je u Hrvatskoj

Matanović je, kako se nezvanično saznaje, u Hrvatskoj živeo duže vreme, pa mu je bila izdata radna dozvola koja mu je istekla, a u junu ove godine, mesec dana pre nego što je Crna Gora za njime raspisati poternicu, odjavljen je s adrese u Ludbregu gde je bio prijavljen i od tada nije bilo zvanično poznato gde se u Hrvatskoj privremeno nastanio.

Kako je izvestila crnogorska policija, Matanovića traže zbog krivičnog dela pomaganja počiniocu krivičnog dela ubistva Saše Klikovca (38) koga je ubica 18. jula 2020. dočekao ispred restorana "Kod Crnogorca" u mestu Cijevna pored Podgorice i u njega, dok je ulazio u automobil, ispalio više hitaca iz pištolja, usmrtivši ga na mestu.

Nedugo nakon ubistva crnogorska policija je kao direktnog izvršioca uhapsila Miloša Markovića koji je u međuvremenu na Višem sudu u Podgorioci nepravosnažno za to ubistvo bio osuđen na 19 godina i 10 meseci zatvora, a zajedno s njim, zbog pomaganja u ubistvu, uhapšen je bio i Marko Šuković koji je takođe bio nepravosnažno osuđen na 12 godina zatvora jer je Markovića dovezao automobilom do mesta ubistva a nakon ubistva ga i odvezao. Ali, obje te presude su u martu ove godine ukinute, tako da će se i Markoviću i Šukoviću suditi ponovno. Međutim dok su osumnjičenici za neposredno izvršenje ubistva uhapšeni još 2020., u julu ove godine crnogorska policija je otvorila novi krug istrage za Klikovčevo ubistvo ovoga puta ciljajući na naručioce i širi krug logističara ubistva.

Upravo to proširenje zahvatilo je i Matanovića, a što se vremenski i poklapa s datumom kada je za Matanovićem, koji je tada živeo u Ludbregu, raspisana i međunarodna poternica. Dok su kao naručioci identifikovani kao u međuvremenu ubijeni član "škaljarskoga klana" Alan Kožar i Igor Krstović, Matanović je osumnjičen da je nakon ubistva pomagao izvršiocu Milošu Markoviću najpre vozeći se u automobilu ispred Markovića kao prethodnica, a kako bi Marković izbegao policijske zasede, a zatim i nalazeći mu stan u kojem se Marković skrivao nakon ubistva. Inače, Matanović nije jedina osoba povezana s pokojnim Klikovcem koja se "preselila" u Hrvatsku.

Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

Naime, 2023. u Zagrebu je uhapšen brat ubijenog Saše Klikovca, Radoslav Klikovac (38). Klikovca je tada policija uhapsila u restoranu Sofra u društvu Gorana Vidovića, kod njih su pronađeni i ilegalni pištolji, a kod Vidovića i 614,85 grama kokaina. Klikovac je tada imao lažna dokumenta na ime poznatog hrvatskog modela, glumca i fitnes trenera Marija Valentića, a o čemu Valentić nije imao pojma budući da Klikovca nikad nije upoznao.

Radoslav Klikovac na kraju deportovan

Ali, još interesantnije je bilo to što se kao Klikovčev poznanik u postupku ubrzo pojavio i hrvatski reditelj Jakov Sedlar koji je sudu ponudio da Klikovac u vreme trajanja postupka živi u njegovu stanu, a što bi bio preduslov da Klikovcu ne bude određen pritvor zbog opasnosti od bega. Sedlar je tada za Jutarnji list ispričao kako je Radoslava Klikovca pet godina ranije upoznao u Parizu i da mu je Crnogorac ponudio novac za finansiranje filmova o progonu Jevreja u Drugom svetskom ratu. Klikovac je za lažna dokumenta na Valentićevo ime krajem 2024, nagodbom o priznanju krivice, osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu od godinu dana, s petogodišnjim rokom, i sporednu novčanu kaznu od 10.000 evra.