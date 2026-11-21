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BRUTALNO TUKAO I SILOVAO PARTNERKU NA VOŽDOVCU! Nasilnik uhapšen, žena s teškim povredama zadržana na intenzivnoj nezi
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Policija u Beogradu u subotu je uhapsila muškarca (41) zbog sumnje da silovao ženu (46) na Voždovcu, nezvanično se saznaje.
Muškarac se sumnjiči da je u stanu na Voždovcu, posle konzumiranja alhohola i narkotika, fizički napao svoju partnerku koju je potom pretukao i silovao. Ženi je lekarska pomoć ukazana u Urgentnom centru gde su joj konstatovane teške telesne povrede i zadržana je na odeljenju intenzivne nege.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati dok istragu vodi Više javno tužilaštvo.
Kurir.rs/Telegraf
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