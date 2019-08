NOVI TRAG U ISTRAZI?! Ovaj potez ubica otkriva ko je zapravo PRAVA META ZLOČINA u Jabukovcu! Isplivao još jedan ŠOK DETALJ

Dokumenta Dragane Jozeljić, jedne od četiri žrtve masakra u Jabukovcu, nisu nađena u kući njenog ujaka Raje Kazimirovića, koji je takođe ubijen, pa policija istražuje da li je ubica, ili više njih, odneo njen pasoš i druga dokumenta.

Dragana Jozeljić (53) najmlađa je od četiri žrtve masakra u Jabukovcu prošle nedelje, kada su ubijeni i njena majka Ljubinka Oprikić (76), ujak Raja Kazimirović (72) i baba Dragica Kazimirović (93).

- Gde su njena dokumenta, nije poznato jer u kući nisu nađena. Bez pasoša ne bi mogla da se vrati u Nemačku, gde je živela. Da je izgubila taj dokument, sigurno bi prijavila nestanak, ali nije. Upravo zbog toga je misterija šta je sa njenim pasošem i ukoliko su ga ubice odnela sa sobom, zašto im je potreban. Ne mogu da ga koriste, osim ako nekome ne treba da ga predaju i tako potvrde da su odradili “posao”. A to opet ukazuje na to da je likvidacija urađena po nečijem nalogu - kaže izvor “Blica” upoznat sa istragom.

foto: Privatna Arhiva

Pitanje koje muči istražitelje je zašto su nestala samo lična dokumenta Dragane Jozeljić, a ne i drugih žrtva pokolja.

- To može da znači kako je prava meta bila Dragana, a da su ostali kolateralna šteta. A to je sasvim novi pravac istrage. Jer do sada se mahom mislilo da su žene ubijene zbog Raje, njegovog novca ili iz osvete zbog sukoba sa nekim od meštana. Ako je egzekutorima cilj bio da eliminišu Draganu, mora detaljno da se ispita njen život u Nemačkoj, ali i odnosi sa ljudima u Srbiji, gde je dolazila povremeno - kaže izvor.

Telo Dragane Jozeljić nađeno je ispod trema, pored leša babe Dragice. Njih dve su ubijene istim oružjem. Draganina majka ubijena je kraj stepeništa, a ujak na traktoru i njih dvoje su upucani mecima iz drugog pištolja.

1 / 9 Foto: Zorana Jevtić

Raja Kazimirović i njegova majka Dragica sahranjeni su u četvrtak na seoskom groblju u Jabukovcu. Ubijene Ljubinka Oprikić i Dragana Jozeljić biće sahranjene u nemačkom gradu Kelnu, gde su živele, a po njihova tela došla je Draganina ćerka Sandra. Ona nije želela da komentariše masakr u Jabukovcu.

- Molim vas, imajte razumevanja za moju tugu - rekla je Sandra, koju je po dolasku iz Nemačke saslušala naša policija, ali u njenoj izjavi nije bilo nijednog detalja koji može pomoći u istrazi.

Na poslednjem ispraćaju Kazimirovića bilo je pedesetak meštana, ali i nekoliko patrola policije koje su obezbeđivale sahranu. Raja i njegova majka Dragica sahranjene su uz pleh muziku, koja je svirala “Tiho noći” i druge pogrebne pesme. Opelo je održano u kapeli Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila. Meštani koji su došli na sahranu nisu želeli puno da komentarišu ubistvo, kako kažu, iz pijeteta prema žrtvama.

- Raja je bio vredan i imućan čovek. Mislimo da je zato i ubijen - kaže jedan od meštana.

Lica ubijenih žena prekrio krpama

Posle zločina egzekutor ili egzekutori krpama su ubijenim ženama prekrili lica.

Veruje se da su ubijeni pre osam, a možda i devet dana, a tela je prošlog petka našao prijatelj iz susednog sela Vratna. Svi materijalni dokazi nađeni u kući i dvorištu veštače se ne bi li se na njima našao biološki trag makar jednog od egzekutora. Zasad, međutim, nema saznanja o tome da li ima pomaka u tom smeru.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir