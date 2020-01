PAO NA BABINOM GROBU! POLICAJAC SLAĐAN OPISAO KAKO JE UHAPSIO BERBERINA: Skamenio se, ovo su mu bile prve i jedine reči

Slađan Radosavljević, policajac iz Ražnja, pripadnik interventne jedinice Policijske uprave u Nišu komandovao je policijskom patrolom koja je uhapsila Ninoslava Jovanovića na Malčanskom groblju.

- Zovem se Ninoslav Jovanović, došao sam na babin grob - ovo su prve reči koje je izgovorio Malčanski berberin nakon hapšenja.

Za Jovanovićem je policija tragala 17 dana nakon što je 20. decembra oteo devojčicu Moniku K. (12) iz Suvog Dola, koja je spasena iz njegovih kanži 29. decembra, ali je manijak uspeo da pobegne. Pošto je viđen u nedelju u jednoj kući u Malči, usledila je masovna potraga žandarmerije i policije, a tročlana policijska patrola kojoj je komandovao Radosavljević, uspela je da mu se neopaženo prikrade na groblju i okonča višedvennu dramu.

- Bio sam u patroli sa dvojicom policajaca iz PU Leskovac Vladimirom Spasićem i Nikolom Sindainovićem kada je dojavljeno da je viđen. Krenuli smo od Malčanske petlje gde je prvi put nađena njegova zemunica ka selu. Kroz rastinje i napuštene vinograde došli smo do groblja kada smo uočili da se na groblju se neko mrda. Vladimir Spasić ga je prvi video i pokazao mi. Bio je neurednog izgleda i krio se iza jednog nadgrobnog spomenika, čučao je i gledao policiju na putu u pravcu malčanskog vinskog podruma - ispričao je Radosavljević.

On je napomenuo da ih Malčanski berberin nije video da su prišli.

- Na desetak metara smo gotovo istovremeno onda komandovali: "Stoj, policija, ruke gore, lezi na zemlju". On se skamenio, nije pružio otpor, nije počeo da beži nije se oglušio o naš pozov. Nije nas očekivao i postupio je po komandi spustio na stomak potrbuške - priča Radosavljević.

Policajci su ga opkolili i izvestili nadležne da je osoba zapuštenog izgleda koja odgovara Jovanovićevom opisu uhvaćena na groblju.

- Odmah smo izvestili liniju rada, naše nadležne starešine, da je lice zapuštenog izgleda nađeno na Malčanskom groblju. Pitali smo ga kako se zove. Jedino što je rekao bilo je: "Zovem se Ninoslav Jovanović, došao sam na babin grob" i reč jednu više nije rekao. Pregledali smo da nema oružje, nije imao ništa kod sebe. Niti hrane niti oružja. Za dva tri minuta svi su bili tu, potera je bila sa svih strana. Znali smo da je to on jer smo prepoznali lik. Jeste smršao, bio je neuredan ali smo znali da je on. Prepoznali smo ga sa fotografija. U tom trenutku smo osetili veliko olakšanje, bili smo zadovoljni i srećni što se napokon sve završilo i za nas i za porodicu otete devojčice kao i za meštane. Kao neki ogroman teret da je sklonjen sa naših leđa. Kolege su čestitale i starešine. Svaka čast momci, čestitamo, odlično ste odradili posao. Kolege koje su došle po liniji rada su ga odvele u maricu - kazao je Radosavljević.

On je pohvalio dvojicu mlađih kolega koje su bile sa njim u patroli jer rade tek dve godine u policiji a Spasiću, koji ga je prvi video na groblju ovo je prva veća skcija.

Jovanoviću je juče nakon saslušanja u tužilaštvu i sudu određen pritvor zbog sumnje da je počinio otmisu i silovanje, krivična dela za koja mu po novim izmenama zakona može biti iizrečena i kazna doživotnog zatvora.

