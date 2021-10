NOVI DETALJI NEZAPAMĆENE TRAGEDIJE U OBRENOVCU: Ispituje se odgovornost majke, kum hoće starateljstvo nad trećom devojčicom

Dva dana nakon stravične nesreće u kojoj su dve devojčice, M. V. (7) i M. V. (5) stradale od strujnog udara u iznajmljenom stanu u Karađorđevoj ulici u Obrenovcu, ovim gradom zavladao je muk.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu nezvanično kažu da se veštaci već dva dana nalaze na terenu i da se još ispituju sve okolnosti pod kojima je došlo do užasne nesreće.

- Trenutno se ispituju okolnosti pod kojim je došlo do nesreće. Zvanična informacija koju posedujemo je da su deca preminula usled strujnog udara. Veštaci se već dva dana nalaze na terenu - kažu iz ovog tužilaštva.

Kako se saznaje, protiv majke nastradalih devojčica, Marije V. (25), koja je u trenutku nesreće bila na poslu, a deca su u stanu bila sama, nikada nije bila podneta nijedna krivična prijava. Međutim, prema nezvaničnim saznanjima, tužilaštvo sada ispituje da li u ovom slučaju postoji njena krivična odgovornost jer je starateljstvom nad njenom decom imala njena majka, odnosno baba devojčica.

- Sada se ispituje i starateljstvo nad decom - navodi kratko izvor.

Komšije iz Karađorđeve ulice u Obrenovcu za ovu porodicu imaju samo reči hvale. Kako kažu, samohrana majka sa troje maloletne dece u zgradu se doselila tek pre nekoliko meseci.

- Devojčice su uvek bile nasmejane i dobre. Kad god bih ih srela u liftu one bi se postidele. Dešavalo se da se vraćam iz prodavnice sa kesama koje su pune hrane, ali i svežeg hleba i uvek bih otkinula koricu i dala im. To bi ih usrećilo kao i mog sina. One su bile kao ono... Pa koje dete ne voli hleb - kaže jedna od komšinica.

U zgradi u kojoj je prekjuče došlo do nezapamćene tragedije danas je odzvanjala neprijatna tišina.

- Bile su dobre. Kad god bih prošetala psa, one bi me videle na trgu i dotrčake bi da ga pomaze. Igrale su se stalno tu, uvek su trčkale, deca.. Ovo je tragedija, sve nas je pogodilo - kaže jedna komšinica.

Aleksandar, kum nastradalih devojčica, rekao je kratko da će Marija i trogodišnja devojčica od sada živeti kod njega. On je dodao i da će preuzeti starateljstvom nad trogodišnjom devojčicom, najmlađom sestrom nastradalih, kao i brigu o njihovoj majci.

- Njih dve će živeti od sada kod mene. Ja ću tražiti starateljstvo nad devojčicom - rekao je on.

Podsetimo, sedmogodišnjakinja i petogodišnjakinja nastradale su u prekjuče u kupatilu tokom igre, dok je u drugoj sobi spavala njihova najmlađa sestra (3). Majka devojčica, Marija V. u trenutku nesreće bila je na poslu u jednoj fabrici, a ćerkice je, kako kaže, po drugi put u životu ostavila same. Ona je, kako je ranije ispričala, rekla da je morala da ode na posao kako bi zaradila novac da prehrani decu, kao i da je o devojčicama brinula sama jer joj je suprug u zatvoru zbog silovanja deteta.

- Pre nekoliko godina, moj suprug je otišao u zatvor nakon što je obljubio moju mlađu sestru koja je tada imala samo 11 godina. Otac je izvršio samoubistvo, a majka me je izbacila sa troje male dece na ulicu. Napolju je bilo hladno, nisam imala gde. Morala sam da se snađem i počela sam da radim - rekla je neutešna majka.

Ona kaže da su deca inače išla u vrtić, a najstarija u osnovnu školu, i da su je kobnog dana pozvale komšije da se hitno vrati kući.

- Taj dan sam krenula na posao. Morala sam da odem da ne bih dobila otkaz, a decu nije imao ko da čuva. Radnim danima idu u vrtić, a najstarija je išla u prvi razred. Mene su komšije pozvale i rekle mi da voda curi iz mog stana. Uplašena, krenula sam peške ka kući koja je oko 7 km udaljena od mog posla, a u međuvremenu sam pozvala Aleksandra da ode do stana - navodi neutešna majka.

Kum nastradalih devojčica, Aleksandar, prvi je kobnog dana ušao u stan i u kupatilu zatekao tela devojčica. On je rekao da je prizor bio stravičan i da su devojčice ležale jedna preko druge, na podu, pored veš mašine.

Hitna pomoć je sat vremena pokušavala da reanimira devojčice.

