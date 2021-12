OVA NIKAKO DA UMRE?! Stravična ispovest nepokretnog unuka koji je gledao ubistvo bake u Kotežu (FOTO)

BEOGRAD - Kada je dan, neprestano mislim na baku i na sve te trenutke kada ju je David udarao i ubadao do smrti, a ja nisam bio u stanju da joj pomognem. Kada počne da se smrkava, kreću košmari, uznemirenost, hvata me panika…"

Ovim rečima svoju potresnu ispovest za Objektiv započinje Stefan D. (27), unuk Desanke D. (72), koju je na monstruozan način usmrtio unuk David (24) prošle srede u beogradskom naselju Kotež.

Stefan je godinama živeo van Srbije. U našoj zemlji imao je samo baku i ujaka Đorđa, Davidovog oca.

- Živim u Francuskoj dugo, a u Srbiju sam došao kako bih položio vozački ispit. Kako sam hteo da tih nekoliko meseci, koliko traje obuka, budem i od neke koristi, a ne samo da trošim novac, zaposlio sam se na građevini - navodi ovaj mladi momak.

On je opisao kako je David ubio njegovu baku Desanku i šta se dešavalo pre kobnog napada.

Kako kaže čuo je zvuk ključa u bravi, a na vratima stana video je baku koja je sa nekim razgovarala telefonom. Za njom je ušao i David, vodeći štene sa sobom.

– U razgovoru sam shvatio da je pričala sa ujakom. Čuo sam samo baku da je drhtavim glasom odgovorila: „Za sada, za sada.” Kaže, odjednom, posle nekoliko prozborenih reči, David se zagledao u daljinu, ne čuvši pitanja, kao da nije bio prisutan… U tom bunilu u koji je upao, skočio je i rekao da mora da otvori prozor. Kako sam ja nepokretan, a ležim ispod tog prozora u majici, baka je rekla da ne otvara zbog mene, nego da skine jaknu ili da izađe na terasu. David je to odbio i insistirao da se otvori. Videvši gde to vodi, rekao sam baki da batali, a njemu da otvori – objašnjava Stefan.

UĐITE, ALI MALO VAM JE NERED OVDE: Reči su kojima je unuk David zgranuo policiju posle stravičnog ubistva bake Desanke u Kotežu?!

Ovaj mladić ističe da baka nije želela da odustane, odnosno da je ušla u kratku raspravu sa Davidom, a on je u jednom trenutku samo ponovio nekoliko puta: „U redu je, u redu je.”

- Samo je skočio i uzeo baku za kragnu, stegao je za vrat, bacio na pod i počeo da je guši, rukama i nogama. Ja sam skočio da joj pomognem, ali su me noge izdale, pao sam. David je prišao, uhvatio me i bacio na krevet kao da sam pero. Onda se vratio da nastavi nju da muči - priseća se Stefan.

Tukao ju je, kaže, oko sat vremena, sve vreme smejući se i ponavljajući pitanje: „Ti si još živa?”

- Uzeo je saksiju i razbio joj o glavu, a potom i vazu, pa teglu ajvara koju mi je baka malo pre toga držala ispred lica da mi pokaže šta je kupila, a onda je ustao i uzeo flašu alkoholnog pića i polomio je udarajući je u glavu. Do tog trenutka baka se borila kao lavica, ponavljajući: „Bog je sa mnom”, ali verovatno je taj alkohol počeo da je peče, pa je i ona krenula da vrišti. On ju je pesnicama udarao ponavljajući joj da ućuti, a na kraju je, ućutavši je, rekao: „Ha-ha, ispao sam iz kondicije, malo sam se zamorio” – navodi ovaj mladić.

Nakon toga, kaže, ustao je i otišao do kuhinje.

– Mislio sam da sam ja sledeći, međutim, David se vratio i šrafcigerom koji je našao krenuo da ubada baku u oči. Počeo sam da vrištim, udaram rukama, dozivao pomoć… Ona je samo tiho izustila: „Pusti ga, Stefane, neka učini šta želi.” David se, čuvši to, nasmejao, pa dodao: „Je*ote, ova nikako da umre. Tebe tvoj bog baš voli.” Ustao je sa nje, otišao opet do kuhinje i došao sa noževima.

Dok se sve to dešavalo, Stefan kaže da je krišom zvao i slao poruke kome je stigao, a među njima je bio i Đorđe, Davidov otac.

- Javio sam ujaku, koji je zvao i policiju. Oni su došli i opkolili zgradu. Došli su do vrata, a David je uzeo noževe i stavio mi pod grlo kako ne bih progovorio. Nisam mogao da ga gledam i samo sam izustio: „Kolji, pi*ko.” On se udaljio i otišao do prozora - rekao je on za Objektiv.

Kurir.rs/Objektiv

