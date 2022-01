GORE DRUŠTVENE MREŽE: Split je mali grad, a Matejevi prijatelji su težak ološ, oni su mu sipali nešto u piće?!

Drugovi Mateja Periša (27) iz Splita, za kojim se u Beogradu traga već 11 dana, od početka potrage su se povukli u potpunu ilegalu i ne daju izjave za medije, te se u javnosti pokrenula polemika da li su zaista utučeni ili pak kriju detalje o noći između 30. i 31. decembra, kada se njihovom prijatelju izgubio svaki trag u Beton hali!

Matej Periš, podsetimo, nestao je iz kluba "Gotik", kada je istrčao napolje, a njegov nestanak, prema zvaničnim informacijama prijavljen je 31. decembra u 18 sati. Kako su drugovi ranije ispričali, oni su oko 02.30 primetili da Mateja nema, iako se na snimcima sa nadzornih kamera vidi da je mladić još oko 01.47 trčao beogradskim ulicama, posle čega je navodno ušao u Savu.

- Niz je nelogičnosti u slučaju nestanka Periša. Njegovi prijatelji, koji su prijavili nestanak, u početku nisu bili previše komunikativni sa policijom. Međutim, kada je njegov otac Nenad stigao u Beograd videli su se s njim, a posle toga su dali izjave u policiji - priča izvor:

- Ispitani su i na poligrafu i sva šestorica su prošla dektetor laži, te su se vratili u Hrvatsku. Očito nema indicija da su povezani direktno s nestankom, ali je misterija zbog čega ćute i ne žele da javno govore o dešavanjima od kobne noći.

Bazne stanice, kako Kurir saznaje, potvrdile su da se telefon Mateja Periša ugasio u blizini restorana na Sava promenadi, odnosno, da je tu poslednji put registrovan. Na snimku koji je ranije objavljen vidi se da Matej posle jednočasovnog trčanja po Karađorđevoj i ulicama oko Beton hale, dolazi do restorana na Sava promenadi i navodno ulazi u vodu.

Komentari na društvenim mrežama nimalo ne idu na ruku šestorici drugova koji su bili sa Perišem u Beogradu.

- Raznih teorija ima, od toga da znaju nešto pa su se povukli, pa sve do toga da su ga oni ubili i sipali mu nešto namerno u piće - kaže izvor.

Ispod Matejeve slike na njegovom Instagram profilu niz je sličnih komentara, uglavnom negativnih po njegove prijatelje.

- Neverovatno mi je da se niko od prijatelja ne oglašava, da ne šeruju Matejeve slike, da se nisu organizovali da dođu i pomognu u potrazi. Split je mali grad, a prijatelji su mu teška ološ - samo je jedan od komentara:

- Jasno je iz aviona da su mu prijatelji stavili nešto u piće iz šale, čim toliko ćute! Oni znaju šta se desilo u klubu i zašto je Matekj istrčao, zašto neće da kažu?

Desetog dana od nestanka Mateja Periša (27) iz Splita društvenim mrežama počeli su da kruže snimci nastali u beogradskom klubu "Gotik" u noći kada je on nestao. Na videu, koji su posetioci kluba snimili mobilnim telefonom, vidi se da na bini peva Slobodan Veljković Cobi, koji je te večeri, u noći između 30. i 31. decembra, nastupao u "Gotiku". Na objavljenom snimku se vidi da je u klubu atmosfera bila vesela, ne vidi se nikakav sukob, niti problem. Zanimljivo je da se na snimku koji je objavljen čuje pesma "Biseri iz blata", čiji stih glasi: "Nekad mi dođe da ostavim sve i odem".

Građane je zanimalo i zašto su čekali toliko dugo da prijave nestanak, kao i zbog čega su dali pogrešnu boju patika.

- Nek idu na profile tih momaka, videće ko su i šta su i zašto su čekali 16 sati da prijave slučaj. Pa dok se očiste, naravno. Jedan čak na profilu daje psu list kanabisa. Jako primereni dečaci. Cela Srbija se digla na noge, a njima je i dalje upitno koliko želimo da nađemo momka - piše u komentarima.

Kurir je juče uspeo da stupi u kontakt sa jednim od Matejevih prijatelja sa kojim je on bio u Beogradu, ali i "Gotiku".

On je za Kurir ekskluzivno objasnio zašto su odlučili da se povuku.

- Najbitnije je da istinu znaju oni koji nas poznaju i oni koji treba da znaju, kako bismo sačuvali svoju privatnost i mir, a s ciljem da i dalje budemo maksimalna podrška Matejevoj porodici i svim istražnim organima koji učestvuju u njegovom pronalasku. Internet je pun laži i neistine. Gospodin Nenad Periš govori u ime svih nas - rekao je za Kurir mladić čije je ime poznato redakciji i zahvalio se na razumevanju.

Matejev otac se moli u crkvi

On je za mene živ dok me ne razuvere dokazima

Nenad Periš izjavio je juče za portal 24.hr da novih informacija nema, ali da je u stalnom kontaktu sa policijom. - Upravo sam na ulazu u crkvu idem da se pomolim za Mateja, on je za mene živ i tako će biti sve dok me ne razuvere s dokazima. Moja je najveća želja da Mateja zagrlim i kažemo jedan drugome da idemo dalje kroz život bez obzira šta je do sada bilo - rekao je Periš:

- Čoveku ništa drugo nije preostalo nego da se nada, i ta nada je ono što mene i ostale članove naše porodice drži na nogama. Veliku snagu nam daju i svi ljudi koji mi se javljaju i nude pomoć, saosećaju sa mnom, jer velika većina su roditelji pa razumeju kroz šta prolazimo. Možete zamisliti kakvu je bol imala Isusova majka dok je gledala kako joj sina pribijaju na krst, to je bol koju samo majka zna, tako je i s Matejevom majkom, i nju vera i nada drže u životu, sestrice su mu mlade i njih nastojimo zaštiti. Nije što je moj, ali on je oduvek bio naše milo i drago dete i tako će biti i ubuduće. Idem se pomoliti dragom Bogu da nam pomogne da saznamo istinu, da se ova neizvesnost konačno prekine.

Kurir.rs/ Jelena Ivić