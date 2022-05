JUČE ZAJEDNO PILI KAFU, A UVEČE JE ZAKLAO: Porodica Slavoljuba koji je zaklao Snežanu u suzama OVO JE VELIKA TUGA I SRAMOTA VIDEO

Stravičan zločin dogodio se noćas u selu Rožanci u Barajevu gde je Slavoljub J. (62) nožem prerezao vrat komšinici Snežani Đ. (67).

Porodica Slavoljuba J. kaže za Kurir da je ovo velika sramota i tuga koja ih je zadesila.

- Jadni mi šta smo dočekali! Snežanina i naša porodica su više decenija kućni prijatelji. Sve smo delili i dobro i zlo! Ništa juče nije ukazivalo na tragediju. Pre nego što se sve desilo slavili smo snajki rođendan u dvorištu i pitao me je da idem sa njim do centra u prodavnicu, međutim ja sam odbio - kaže Slavoljubov brat Vladan, dok njegov sin Tomislav briše suze i kaže da je juče video njih dvoje kako se smeju i piju kafu pred Snežaninom kućom.

foto: Ana Paunković

- Pili su kafu, smejali se. Pitala me je hoću li da pijem kafu sa njima, ali sam odbio jer sam žurio. Ne znam da li su bili u vezi, nikad ga nisam pitao. Pre nekih 20 godina je bio na lečenu, ali je nakon toga bio dobro nije pio, ni pušio. Sad da pitate svakog u selu reći će vam kakav je on čovek bio. Šta se dogodilo ne znam, a voleo bi da preživi da ga pitam zašto je to uradio.

foto: Ana Paunković

- Ne znamo da li su bili u vezi. Nikada nismo pitali Slavoljuba da li je imao nešto sa Snežanom, sa njenom kućom smo bili kao jedno - dodaju Slavoljubovi rođaci.

foto: Ana Paunković

Podsetimo, telo Snežane Đ. (61) pronađeno je u njenom krevetu sinoć oko 20.30 časova u porodičnoj kući kada su komšija prijavile požar. Telo je nađeno u letnjoj kuhinji gde ima krevet.

(Kurir.rs)