NIJE MI BILO MORALNO DA BRANIM MARJANOVIĆA Dobričanin DO DETALJA ispričala šta je Zoran tražio od nje: TAD MI SE UPALILA LAMPICA!

O svim okolnostima ubistva Jelene Marjanović i presudi Zoranu Marjanoviću, daljem pravnom procesu i motivima, u Usijanju govorili su advokat Zora Dobričanin-Nikodinović i Žarko Popović, nekadašnji šef odeljenja za krvne delikte PU Palilula.

Zora Dobričanin je do detalja ispričala kako je saznala za nestanak Jelene Marjanović, ali i zašto je odbila da brani Zorana Marjanovića.

- Bila je subota popodne, sedela sam u kafiću nedaleko od vašeg medija sa jednom prijateljicom, naišla je novinarka Ljilja Stanišić koju znam. U nekom trenutku, kada sam htela da krenem, vidim poruku od neke moje klijentkinje, da je nestala devojka - rekla je Zora Dobričanin i nastavila:

- Ta klijentkinja kaže u poruci da je nestala devojka, da ako mogu da pomognem, da joj se javim. Pogledam poruku, inače ljudi od mene traže sve i svašta. Ostavim telefon. I posle pola minuta mi proradi savest i okrenem tu klijentkinju. Kaže mi ta klijentkinja da je fina devojka, da je fina porodica, da ima ćerkicu, da je trčala dva kruga i da se sa trećeg kruga javila majci i onda je više nema. I ja dmah pitam kako znaju da je sa pola trećeg kruga zvala majku. Jel bio neko sa njom ili je ona majci rekla to? I ona keže, da joj je muž Jelene Marjanović Zoran to rekao. U tom trenutku mi se pali lampica, i kažem - Ljiljo, nestala je neka devojka. I predložim Ljilji da objavi vest. Kažem toj ženi da kad Kurir krene da je traži, tražiće je cela Srbija. Ona mi kaže da ne zna da li bi se njen muž sa time složio. Rekla sam joj: "Pozdravi ga od mene. Ako se sa tim ne bi složio, on je za mene prvoosumnjičeni". I ona se složi d ato ide u medije - rekla je Zora.

foto: Kurir televizija

Zora kasnije saznaje da je nestala devojka pevačica Jelena Marjanović.

- Tada me je zvao neki inspektor čije se prezime ne završava na -ić. On je rekao da je Zoran Marjanović kod njih i da je priveden. Nisam znala ko je Marjanović. Objasnili su mu. Tada se uključio Zoran Marjnaović. Rekao mi je da je moj broj dobio od one klijentkinje koja me je i zvala. Ja sam rekla da hoću da pomognem porodici oštećene. On mi je rekao da je on oštećen. Rekla sam mu da nije, jer je priveden. Tu se završio razgovor. Imala sam dilemu da li da odem i prihvatim da ga branim. Bilo mi je glupo da ja dan ranije prijavljujem njen nestanak, a sutradan da prihvatim da nekog ko je pod sumnjom branim. To mi moralno nije bilo u redu - rekla je Zora Dobričanin u Usijanju.

1 / 16 Foto: Stefan Stojanović MONDO, Kurir Televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:25 Zoran Marjanović prebačen u Centralni zatvor