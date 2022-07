ŠOK IZJAVA SRPSKOG ASTROLOGA: Zoran Marjanović zna ko je UBICA, ali krije tajnu! VELIČKOVIĆ TVRDI DA JE OVA OSOBA UBILA JELENU

Astrolog Dušan Veličković uključio se u uživo program na Kurir televiziji i prokomentarisao presudu Zoranu Marjanoviću da je kriv za ubistvo supruge Jelene.

- Ta prvostepena presuda je iznuđena. To je moralo da se donese dva dana posle njegovog rođendana. Zoran Marjanović je rođen 20. jula, a 22. jula je bila presuda. To je kao poklon za rođendan. On je dobio neku presudicu, kao da je prošao na crveno svetlo i posle ide kući. Kažem da je to poklon, zato što je sud svestan da Zoran Marjanović nije ubio ženu Jelenu Marjanović i da su morali nešto da urade. Tu je na uviđaju napravljena katastrofalna greška, njih nekoliko je trebalo da odgovara zbog propusta - tvrdi astrolog Dušan Veličković i dodaje:

- Sud ne može Zorana da pošalje na 40 godina robije i on to koristi obilato. Njegov govor tela juče govori o jednom pacovu sateranom u ćošak. On nosi ogromnu tajnu. On zna ko je ubio Jelenu. Rekao sam kada se to desilo, da je to porodična manufaktura. Ubeđen sam da je glavni izvođač radova bio njegov otac. I majka je tu bila, i da je tu bilo pripreme. To nije bilo naivno urađeno, već planirano. To i daje problema veštacima. Ovo je samo početak privođenja pravdi - zaključio je Veličković.

