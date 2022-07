PEVAČICA IZ BORČE UBIJENA IZ LJUBOMORE?! 9 zverskih udaraca u glavu ključni je DOKAZ da se radi o zločinu iz strasti! FOTO

Pevačica Jelena Marjanović Krsmanović ubijena je sa devet udaraca oštrim predmetom u glavu, što ukazuje na to da je ubijena iz strasti ili iz ljubomore.

Podsetimo, Sudsko veće Višeg suda u Beogradu danas je osudilo Zorana Marjanovića na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina za svirepo ubistvo supruge Jelene.

Na fotografijama sa obdukcije vide se smrtonosne povrede ubijene pevačice, ali zbog uznemiravajućeg sadržaja i pijeteta prema porodici nastradale pevačice fotografije nisu objavljivane, piše Blic.

iz strasti - ubica ju je napao s leđa, udarajući je oštrim predmetom (šrafcigerom ili čekićem), najviše po sredini i desnoj strani glave. Nije se zaustavio kada je pala, već ju je udarao i dalje. Lice nesrećne žene bilo je netaknuto, dok je potiljak u potpunosti bio s otvorenim ubodnim ranama. Advokat Toma Fila izjavio da na podataka o ubistvu pevačice Jelene, lako se može zaključiti da se radi o ubistvu iz strasti.

- Čim je više udaraca na jednoj osobi, uvek je ubistvo iz strasti, i tu nema izuzetaka. Jer kada je plaćeni ubica u pitanju ili kada neko nekog ubije da bi ga opljačkao, takva osoba ne bi udarila žrtvu toliko puta i unakazila je - ističe Fila.

Kako naglašava, kada se radi o ubistvu Jelene Krsmanović, u pitanju je definitivno neka jaka emocija - mržnja, ljubomora, muž i žena, i tu je, kako kaže, primenjivana sila.

Profil ubice - narcisoidni destruktivac - U slučajevima, kada ubica nije izvršio samoubistvo odmah ili u prva dva dana posle ubistva, imate tog narcisoidnog destruktivca kojem ubistvo sada više nije izduvavanje balona zbog neuzvraćene ljubavi nego je i osveta. On zato planira i tu reakciju i tu osvetu, praveći izlaznu strategiju - rekao je svojevremeno Nikolić. On je naglasio tada da se ubistva iz strasti ne dešavaju tek tako. U takvim slučajevima mora da postoji neka veza, intima, bliskost, pa čak i velika ljubav.

- Obično takva ubistva prati i samoubistvo. Mi imamo 80 odsto slučajeva gde odmah sledi samoubistvo, a u slučajevima kao ovaj, gde se to ne desi, onda je teško doći do rezultata - pojašnjava on.

Kriminolog Zlatko Nikolić, (preminuo 2020.) svojevremeno je takođe izjavio da je ubistvo Jelene Krsmanović zločin iz strasti.

- Pečat koje nosi to ubistvo, kako je opisano, ukazuje na to da je takvo ubistvo, sa više od tri udarca, uglavnom izazvano velikom količinom mržnje i osećajem ugroženosti onoga ko to delo čini - rekao je tada kriminolog Nikolić.

To što se ubica nije zaustavio kada ju je usmrtio, već je nastavio da je udara takođe objašnjava njegovu strukturu ličnosti.

- Sa devet udaraca ne ubija čopor nego pojedinac, a ubistvo iz strasti čini pojedinac, povređeni, kako on sebe naziva, i sveti se na takav način da zadaje toliko udaraca - naglašava Nikolić.

Milan Kostić, klinički i forenzički rekao je da je uverenje koje je u srži ubistva iz strasti prožeto emocijama o naročitom značenju i značaju partnerske veze.

- Akteri su najčešće pre tragičnog čina bili ljubavni partneri. Kao dominantan motiv najčešće izvire ljubomora, jedna basnoslovno složena strast koja se iskazuje (a ne skriva) u ponašanju i u kojoj po pravilu ne učestvuju drugi akteri, pa ni oni iz porodice - pojašnjava on.Kostić dodaje da se u ljubomoru upliće mnogo šta, ali se dva obeležja najviše ističu.

- Prvo je bolno osećanje uvređenog samoljublja. Drugo je poražavajuća slutnja gubitka svojine nad onim što je najdragocenije. Stoga se ljubomorne osobe, na primer, zbog tobožnjeg neverstva osećaju poniženo i omalovaženo. U okrilju tog motiva nastaje žudnja za osvetom - zaključuje Kostić.

