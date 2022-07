OVO SU 3 KLJUČNA DOKAZA DA ZORAN MARJANOVIĆ JESTE UBICA Forenzičar Ristić: Advokati su tvrdili nešto što nije tačno! (VIDEO)

Gosti večerašnjeg Usijanja, koji su govorili o presudi Zoranu Marjanoviću, bili su novinarka Kurira Jelena Spasić i forenzičar Časlav Ristić.

Podsetimo Zoran Marjanović, suprug ubijene pevačice Jelene Marjanović, danas je pravosnažno optužen na 40 godina zatvora. Posle izricanja presude Zoran Marjanović pušten je kući, nakon čega je, po nalogu policije uhapšen i sproveden.

1 / 14 Foto: Nenad Kostić

- Ceo tok današnjih događaja, od jutros, u 11 h je bila presuda. Prema mojim informacijama Zoran Marjanović još uvek nije prebačen u Centralni zatvor, u policijskog upravi u 29. novembra je. Što se tiče presude, današnji dan je bio poprilično neuobičajen. Zoran je sa članovima porodice mirno popio kafu u kafiću. Potom su svi zajedno ušli. To je bilo prvi put da su članovi Zoranove porodice ušli zajedno sa njim. Do sada su se pojavljivali samo kada su morali, odnosno kada dsu svedočili - rekla je novinarka Kurir Jelena Spasić.

foto: Kurir televizija

Forenzičar Časlav Ristić istakao je 3 razloga zbog kojih je Koprivica siguran da je ubica pevačice Jelene Marjanović njen suprug Zoran Marjanović.

1 / 4 Foto: Kurir televizija, Nenad Kostić, Privanta arhiva

- Još 2018. godine sam rekao da po izvađenim i fiksiranim tragovima na licu mesta - da je izvršilac Zoran Marjanović. Imali smo druge ljude i druge priče, ali i tada sam rekao da je on izvršilac ubistva i da drugi ubica ne postoji. Tragovi koji su ga teretili u to vreme - prvo, što je planiran zločin. Druga stvar je surovost zločina. Motiv je bila mržnja, bes i ljubomora. Bilo je mnogo povreda glave. Treća stvar koja je i ključni dokaz je ta zemlja, odnosno to blato, koje je pronađeno na njegovim pantalonama i skinuto sa kose Jelene Marjanović. To je direktan dokaz koji kaže da on obrazloži, što on nije mogao, šta će na njegovim pantalonama, pesak sa kose Jelene Marjanović. Advokati odbrane, njegovi advokati, oni brane izvršioca, a ne delo, oni su tvrdili da su ta zemlja i pesak tu, jer je on tražio svoju suprugu. Međutim, ko imalo poznaje forenziku, tragovi zemlje se menjaju u opisu kružnice od 80 centimetara (cm). Menja se njihov strukuralni i hemijski sastav. Znači, kada su advokati govorili da je zemljište isto po celom kanalu - to nije tačno. Znači to je samo priča za građane koji ne znaju forenziku i ne poznaju nauku - istakao je forenzičar Časlav Ristić.

foto: Kurir televizija

- Odbrana nema elemenata da tvrdi da su dokazi neutemeljeni. Svaka odbrana kaže da je pogrešio sud i da je presuda skandalozna, ali upravo oni nisu izveli ni jedan kontraargument - dodao je Ristić.

Novinarka Jelena Spasić je istakla u Usijanju i neke pojedinosti u vezi sa povredama pokojne i tverski ubijene pevačice Jelene Marjanović.

1 / 4 Foto: Nemanja Nikolić

- Odbrana je čak dostavila jednu fotografiju na kojoj se vidi da je Jelena Marjanović, čak posekla prst. Međutim, sudija je danas obrazložila da je to poderotina, a ne posekotina i da nije mogla da isteče tolika količina krvi. Druga stvar je da bi bilo logično da je menjala gumu i tako se posekla, da bi krv bila u gepeku, a ne na zadnjem sedišzu. Ključni dokaz, odnosno svedok i njegov alibi, koji je Zoran naveo u istrazi je njegova maleoletna ćerka, koja je tada imala svega 5 godina - istakla je Spasić.

foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

04:38 OVO SU 3 KLJUČNA DOKAZA DA ZORAN MARJANOVIĆ JESTE UBICA Forenzičar Ristić tvrdi: Advokati su tvrdili nešto što nije tačno!

Bonus video:

01:13 POSLUŠAJTE SNIMAK KAKO JE ZORAN MARJANOVIĆ ZVAO POLICIJU! Šta je sve rekao kobnog dana, molio za pomoć