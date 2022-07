MARJANOVIĆE NEKO SVE VREME ŠTITO, A MRTVU JELENU BLATIO Šok tvrdnje detektiva Grgura: Zoran tačno znao da ne treba da kaže OVU REČ

Privatni detektiv Uglješa Grgur gostovao je u programu uživo na Kurir televiziji u specijalu Pulsa Srbije posvećenom presudi Zoranu Marjanoviću, kojom je Marjanović osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina.

- Pošto je Zoran Marjanović učinio to što je učinio na najgrozniji i najgnusniji način, tužilac što je predložio 40 godine, veće je to i usvojilo. To me nije iznenadilo. Marjanoviću je trebalo istog momenta staviti lisice na ruke, što se nije dogodilo i da tamo čeka odluku na žalbu. Oni su dali naredbu Odeljenju za potrage, a mi ovde nemamo nestalo lice. Video sam da je Marjanović ulazio u kafić sa prijateljima. Marjanović je faktički mogao da ode. Ovo je uznemirilo građane, kada su ga videli u kafiću. Trebalo je da mu stave lisice. Sve ovo je uznemirilo javnost. Da tako lice bude na slobodi - to je van svake pameti. Milsim da je ovo propust Ministarstva pravde. Zatvorsko obezbeđenje je trebalo da mu stavi lisice na rukke i da bude sproveden u Centralni zatvor - rekao jeprivatni detektiv Uglješa Grgur i dodao:

- Validno je da je Zoranu Marjanoviću telefon bio isključen 8 minuta. To je činjenica. To je istina. Validan je svedok Zorica, to je frizerka, koja je svedočila o odnosu Zorana i Jelene Marjanović. Razloga nije imala da laže. Ona je pitala Jelenu zašto se ne razvedu. Ona je rekla: "Pa Zoko, on bi me ubio". Možemo da lako vidimo da je Jelena bila u strahu, da nije bila slobodna. On je posle 25 miuta zvao da prijavi nestanak. On je podučen od nekoga da to uradi. Dobro je znao, da ako to prijavi, da ga to abolira. Znao je da policija neće odmah doći. Da je rekao da mu je žena oteta policija bi odmah, istog momenta, došla i stvorila se tu - rekao je Grgur.

Grgur se osvrnuo i na celokupnu porodicu Marjanović.

- Očito je porodicu Marjanović neko štitio. Štitio ih je zbog interesa. Ako nekog štitiš - štitiš ga zbog interesa. Ako malo uđemo u predmet videćemo da su za Marjanovića lobirali ljudi. Za Jelenu su govorili da ona ima neku vezu, prvo biznismena, pa posle policajca. Ta žena nikoga sigurno nije imala. I videlo se da žena nije sklona tome. Sećate se da su pričali da je neko naručio ubistvo. To uopšte ne liči na pokojnu Jelenu. Trebalo je da se skrene pažnja da je ona sklona prevarama. To je neko lobirao za Marjanovića. Verujem da za Jelenu niko nije mogao da kaže nešto loše - zaključio je privatni detekriv Uglješa Grgur.

