STIGLO OBRAZLOŽENJE PRESUDE: Evo zašto sud smatra da je ZORAN UBIO JELENU i da zaslužuje 40 godina robije

Zoran Marjanović osuđen je danas na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene, ubrzo nakon toga, sudija Jelena Škulić pročitala je obrazloženje presude i navela da ovo nije savršen zločin.

"Sud stoji pri čvrstom uverenju i sa svim činjeničnim dokazima da je Zoran Marjanović kriv i osuđujemo ga na 40 godina. Nesumnjivo je da je Zoran Marjanović na svirep i podmukao način ubio svoju suprugu pevačicu Jelenu Marjanović, pri čemu je bio svestan svog zločina. Optuženi i žrtva su u pratnji svoje maloletne ćerke došli na nasip kobnog dana kako bi Jelena rekreativno trčala na nasipu, a da su on i ćerka otišli da šetaju. Žrtva se popela na nasip i počela da trči, ali je Zoran ubrzo krenuo za njom i sustigao je. Tada joj je naneo brojne povrede u predelu glave tupim predmetom, dok je ona bežala i pokušala da se spasi. Bio je ovo isplaniran zločin jer Jelena nije osećala strah da joj preti opasnost jer je bila sa suprugom i detetom. Treba napomenuti da je Zoran svesno ugasio telefon pre nego što je izvršio krivično delo kako bazne stanice ne bi mogle da ga lociraju u trenutku zločina.

foto: Stefan Stojanović Mondo

Apsurdno je i to kako je tvrdila odbrana, da je Jelenu napao nepoznato lice, mučilo i ubilo a da Zoran koji ima dobar vid i još bolji sluh ne čuje svoju suprugu, pa se i ta tvrdnja odbacuje. Da je Zoran odmah nakon što je Jelena otišla da trči krenuo za njom potvrdio je i svedok koji je objasnio šta su kobnog dana imali optuženi i žrtve i gde su se nalazili. Takođe, ustanovljeno je da je Zoran krenuo odmah za Jelenom i da je u vreme ubistva isključio telefon. Sud smatra da je Zoranova reakcija nakon nestanka pevačice i preplašenost, kao i sada prijava policiji i potraga za Jelenom prenaglašena i da je on taj koji je jedini uznemiren. Ono što je značajno jeste i to da potencijalnih ubica ili treća osoba koju su branioci iznosili kao da je ona počinila zločin, nije mogla da zna da su oni prvo krenuli na Labudovo jezero kako bi Jelena trčala, ali da je ona odustala zbog gužve koja je tu bila i otišla na pomenuti nasip. Tako da se logično navodi da niko sem optuženog nije ni znao da oni idu na taj nasip gde se dogodio zločin.

Zločin je prema veštacima počinio neko ko je imao jake emocije prema žrtvi. Računajući intenzitet povreda, lokalizaciju i ove povrede koje su žrtvi nanesene može samo neko ko je emotivan sa njom i da je njihov odnos bio veoma ličan što i jeste optuženog i žrtve. Odbrana je tvrdila da je neki migrant vrebao sa metalnom šipkom i tako ubio zverski Jelenu što je potpuno nerealno i nemoguće. Sam optuženi je naveo da nije video nikog sumnjivog na tom potezu gde se dogodio zločin. Zoran je jedini blatnjav koji je bio nakon zločina, iako je tvrdio da su sa njim u potrazi učestvovali i otac i brat. Takođe, nemoguće je da je blato dospelo na tim delovima pantalona na kojima je on imao tragove a da nije počinio zločin. Sam Zoran je ispričao da je on silazio do kanala kako bi je tražio, ali nije dao objašnjenje odakle mi blato na tim delovima pantalona kao da se trljao od zemlju.

foto: Zorana Jevtić

Jelena se grčevito borila sa ubicom, pa je tako ostavila i svoje krvave tragove i na grani, a što se tiče leve patike ona je bačena na drugu stranu kako bi se zavarao trag i kako bi kasnije moglo da se kaže da je ubica pobegao na tu stranu što nije tačno. Nelogična je i teza odbrane da je nepoznati ubica išao iza sebe i kao čistač kupio stvari za sobom", navodi se u obrazloženju presude koju je pročitala sudija Jelena Škulić.

Podsetimo, Zoran Marjanović osuđen je danas na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene, njemu je određen pritvor, uručeno mu je rešenje, ali je pušten.

Kako saznajemo, sudija nije naložila da direktno bude sproveden u CZ već će ga odeljenje za potrage privesti u pritvor.

