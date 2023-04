U Specijalnom sudu u Beogradu danas se ispitivanjem okrivljenog-saradnika Bojana Hrvatina nastavlja suđenje pripadnicima organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se potvrđenom optužnicom terete za sedam ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

14.57 - Belivuk nastavlja da ispituje Hrvatina

Svedok saradnik Bojan Hrvatin izašao je za sudsku govornicu, a iz boksa za optužene u pratnji šestorice stražara izveden je i optuženi Belivuk.

Belivuk: Poneo sam sve papire pa ćemo poći od početka. Kada gledaš slike sa Skaja na telefonu Miloša Budimira, pa Marka MIljkovića, pominjao si neki šator, spolja ili iznutra?

Hrvatin: To nije šator nego kocka koju smo pravili od najlona da bi zaštitili prostoriju, vidi se iznutra.

Belivuk: Da li znaš šta je volt koji je pominjao Lalić ovde?

Hrvatin: Znam

Belivuk: Kako znaš da li je slika iz volta ili iz telefona?

Hrvatin: Ne znam

Belivuk: Da li je moguće pisati sa nekim na Skaj a da ne znaš ko je to?

Hrvatin: U našoj komunikaciji ne, kada pišem sa tobom znam da si ti, samo kada smo se lažno predstavljali kao "škaljarci".

Belivuk: Rekao si da je Miljković pisao sa nekim Mandićem? Jesi li pisao ti?

Hrvatin: Na dan akcije, Marko Budimir je pisao sa njim, za Lazara Vukićevića. To je aparat koji je Miljković ostavio, on je pisao sa njim, on je bio u kontaktu i sa Kapetanom i kada ste otišli, Budimir i Srđan Lalić su nastavili da pišu sa njim. Ja sam poslao par poruka.

Belivuk: Znači, moguće je obmanuti nekoga?

Hrvatin: Ja se na to neću izjasniti.

Belivuk: Znači, on je obmanut. Sad idemo na fazu razno, sudija, razne stvari a ništa konkretno. Više puta si napomenuo da sam ja rekao Milošu Budimiru, a on ti preneo, da sam ja odložio Trajka dok ne vidimo da li Nebojša Stefanović ostaje ministar ili možemo da pakujemo kofere. Je l' ostao ministar?

Hrvatin: Jeste, ostao je.

Hrvatin: U međuvremenu, do dolaska ministra Vulina, bio si dosta uznemiren, ja sam te smirivao da "imaju nešto uhapsili bi nas", to se odnosilo na objavu rata mafiji.

Belivuk: Jesam li planirao da bežim?

Hrvatin: Ja to ne znam.

Belivuk: Jesmo li bežali?

Hrvatin: S obzirom da ste ovde, uhapšeni, verovatno niste.

Belivuk: Rekao si da nisi pritvoren da ti ne bi bila ugrožena bezbednost? Kako to? Da tražimo i mi da idemo kući.

Hrvatin: Ja sam se od starta odlučio da pričam istinu, i zato su ljudi procenili tako, pitajte njih.

14.55 - Sudija pitala Belivuka kako se oseća, Hrvatin izašao za govornicu

Sudija je pre početka pitala Belivuka da li se dobro oseća.

- Imali ste povredu ramena, je l' tako, možete li da pratite? - pitala je sudija Belivuka, posle čega je on klimnuo glavom da može.

14.49 - Počela prozivka optuženih

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih i njihovih branilaca, kako bi utvrdilo da li su ispunjeni uslovi da se današnje suđenje održi.

Sa klupe za optužene prvi se javio Belivuk, potom Miljković a za njima i ostali optuženi.

14.03 - Optuženi uvedeni u najveću sudnicu Specijalnog suda

Optuženi su već uvedeni u najveću sudnicu Specijalnog suda, u deo za optužene koji je staklom odvojen od sudnice. Između njih sede zatvorski stražari.

13.55 - Pripadnici klana Belivuka i Miljkovića prebačeni u Specijalni sud

U Specijalni sud u Beogradu, u dva odvojena konvoja marica u pratnji policije, u zgradu Specijalnog suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici prebačeni su optuženi pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su u pritvoru Centralnog zatvora.

Ustanička ulica tokom sprovođenja optuženih brujala je od sirena a saobraćaj je povremeno obustavljen.

Početak suđenja zakazan je za 14.30 sati, a na pitanja optuženog Belivuka nastavlja da odgovara svedok saradnik Bojan Hrvatin.

Belivuk je najavio da će za danas pripremiti brojna pitanja i doneti papire koji su mu neophodni za ispitivanje a koje na prethodno ročište nije poneo.

Podsetimo, tokom svog izlaganja, Bojan Hrvatin je ispričao da je on namamio Gorana Veličkovića Goksija da se sastane sa pripadnicima ove grupe, nakon čega su ga oni oteli, a potom i ubili u kući u Ritopeku.

Bojan Hrvatin tada je otkrio i veze između vođa ovog klana sa vođom "kavačkog klana" Radojem Zvicerom i vođom "Vračaraca" Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara.

Hrvatin je tokom Miljkovićevog ispitivanja, koje je trajalo tri ročišta, rekao da su vođe ovog klana bile glavni distributeri kokaina "južnoj tribini" na stadionu FK Partizan, a tada je rekao i da se time više bavio Veljko Belivuk, jer je Miljkovića samo zanimalo planiranje i ubistva pripadnika škaljarskog klana.

Hrvatin je ispričao svoja saznanja o ubistvima koja nisu obuhvaćena optužnicom, te je rekao da su Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini ubili Milinko Brašnjević i Ljubomir Lainović.

Naveo je da iza ubistva vođe škaljarskog klana Alana Kožara i Damira Hodžića na Krfu takođe stoji ovaj klan, kao i da je kasnije saznao da je trebalo da učestvuje u ubistvu, ali da je bio sprečen zbog povrede ruke.

Okrivljeni-saradnik Hrvatin se nagodio sa tužilaštvom da za kaznu zatvora od 15 godina priča o zločinima za koje se tereti ova grupa.

Sa tužilaštvom su se takođe nagodili Srđan Lalić i Nikola Spasojević da svedoče protiv klana za kaznu zatvora od 18 i 14 godina.

Optužnicom se između ostalog pripadnici ove grupe terete za ubistva Aleksandra Gligorijevića, Gorana Veličkovića, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića, Milana Ljepoje, Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića.

Kurir.rs