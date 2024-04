"POMAGAO SAM ŽANDARMERIJI" Otac Srđana, osumnjičenog za Dankino ubistvo: Kako mogu da budem... IMAJU 5 KAMERA NA KUĆI (FOTO)

Ekipa Kurira i drugog dana po saznanju da osim Dejana Dragijevića, iza surovog ubistva devojčice iz Bora, stoji i Srđan Janković iz sela Luka, obišla je kuću u kojoj osumnjičeni živi sa ocem Dušanom.

Naime, na skoro svakom uglu kuće Srđana Jankovića nalazi se po jedna nadzorna kamera, a komšije na to, prema njihovim rečima, nisu ni obratile pažnju, te ih je začudilo kada su postavili iste.

1 / 26 Foto: Nemanja Nikolić

- Srđanov otac non stop je na relaciji kuća ovde u selu - koliba dole u šumi zbog stoke koju imaju, to je Srđanu inače ostavio deda Živojin Adamović koji je u 89. godini preminuo 15. januara ove godine. Ta koliba je okružena šumom, nema nigde žive duše, ali ovde su ljudi non stop u prolazu, mada nismo nikada zapazili da na kući imaju kamere - kažu meštani sela Luke za Kurir.

Kako smo uspeli da vidimo, pet kamera je porodica Janković najverovatnije postavila kako bi u svim pravcima kuće imali što bolji uvid. Žandarmerija je juče pretražila imanje Jankovića i kako smo pisali, u predelu kuće, placa sa baštom i kolibe u šumi ništa nije nađeno, a potraga se i dalje nastavlja.

1 / 4 Foto: Nemanja Nikolić

U međuvremenu naišli smo na deda Dušana koji sve vreme čeka vesti o svom sinu, a kada smo pitali za kamere, objasnio nam je da je iste postavio njegov unuk koji sa porodicom živi u Nemačkoj, iz nekog straha.

- Kako mogu da budem, čekam vesti svakog časa, odveli su ga i ja sam sad ostao sam. Teško mi je, pomagao sam juče Žandarmeriji da nađu to što traže, ali nisu ništa našli i sad se samo čeka - rekao je Dušan Janković, otac osumnjičenog Srđana.

Bonus video:

01:41 Danka Ilić