Nikola Đ. (24) iz Brčkog, koji je osumnjičen da je u nedelju oko 1 sat na Novom Beogradu svojim vozilom usmrtio tročlanu porodicu, najverovatnije je, kako se saznaje, u Beogradu boravio radi noćnog provoda, a prema poslednjim informacijama u trenutku nesreće je, osim alkohola, bio i pod dejstvom narkotika i prošao je kroz crveno jureći 132 km na sat.

Saobraćajni policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga Dijana K. (38) i devetogodišnji sin su te večeri izgubili živote.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu juče je saslušan državljanin Bosne i Hercegovine Nikola Đ. (24) zbog sumnje da se 26. oktobra na Novom Beogradu kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa usled čega je nastupila smrt troje ljudi, dok je jedna osoba zadobila teške telesne povrede.

Branio se ćutanjem

"Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti", saopštilo je juče Više javno tužilaštvo u Beogradu, nakon čega je sud usvojio njihov predlog.

Kako dalje navode, Nikoli Đ. se na teret stavlja krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

"Postoji sumnja da je tragične večeri oko 00.44 sati na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,76 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance, marihuana, upravljao vozilom marke "audi A4", ističu iz tužilaštva i dodaju:

"Krećući se prema ulici Tošin bunar, osumnjičeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen, već je brzinom od oko 132 kilometra na čas, gde je dozvoljena brzina 50 kilometara na čas, ušao u raskrsnicu. Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu vozila marke „hjundai I-30“ kojim je upravljala oštećena D. K., koja se kretala Bulevarom heroja sa Košara iz pravca Ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala levo u ulicu Omladinskih brigada, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen."

Iz tužilaštva naglašavaju i da je usled udara vozilo udarilo u stub semafora i stub električne rasvete, usled čega su Dijana, Bojan i njihov sin zadobili povrede zbog kojih su na licu mesta preminuli, dok je teške telesne povrede zadobio Jovan P., putnik iz vozila kojim je upravljao osumnjičeni, koji je takođe bio pod dejstvom alkohola, oko jedan promil.

Snimak saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Otac očajan: Nisam sposoban da govorim, molim vas razumite me

Otac uhapšenog momka koji živi u Brčkom prokomentarisao je stravičnu nesreću koju je izazvao njegov sin u Beogradu.

"Nisam sposoban da govorim, molim vas razumite me. Mnogo smo svi potreseni. Nikako nisam sposoban da pričam", rekao je juče vidno potreseni otac.

"Mislim da ga ni njegovi roditelji neće braniti, sin ga zauvek zavio u crno"

Prema rečima rođake ovog mladića, on je te večeri sa prijateljem došao u Beograd, najverovatnije, zbog provoda.

"Mora da je došao u Beograd zbog noćnog provoda. Mnogi mladi iz Brčkog često dolaze vikendom u Beograd. Preko Hrvatske se stiže brzo, za sat i po ste tu. Znam da je Nikola nešto studirao, ali ne znam šta. U Beograd je često voleo da navraća", rekla je rođaka za Alo. Ona je naglasila da je Nikola iz ugledne porodice za koju meštani Brčkog imaju samo reči hvale.

"Roditelji i sestra su mu divni i pošteni ljudi, svi ih znaju samo po dobrom. Njegov otac se puno napatio u životu. Tokom rata je jednog dana izašao u dvorište i pala je granata i on je ostao bez obe noge. Nije verovao da će u takvom stanju uspeti da osnuje porodicu, ali mu se ipak ostvarila najveća želja. Sve je radio da udovolji deci, ali sada ga je sin zauvek zavio u crno. Celo Brčko plače za nedužnim roditeljima i njihovim sinom. Danima pričamo i tome i pitamo se zašto ih je Bog uzeo. Jako mi ih je žao. Na snimku sam videla da je samo sekund falio da prođu i izbegnu sudar", ističe rođaka porodice.

Ona kaže da za uhapšenog Nikolu, njenog rođaka, nema nikakvog opravdanja.

"Nema opravdanja za njega, čije god da je dete. Pročitala sam da je bio i pijan i drogiran i još je projurio na crveno. Tolikom silom je udario u ljude, nisu imali šanse da prežive. Sve moguće propise je prekršio. Mislim da ga ni njegovi roditelji neće braniti i da bi isto rekli za njega. Oni su jako dobri ljudi. Majka mu drži veliki butik odeće, a otac je bio vlasnik kafića. Jako je vredan i radan uprkos tome što se kreće na štake. Neka bog pomogne i njima i porodici stradalih da ovo prežive", zaključuje rođaka.