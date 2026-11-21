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Cvijan Papulić (57) odneo je u grob tajnu zašto je počinio jedan od najstravičnijih zločina u 21. veku u Beogradu, kada je hicima iz automatske puške pobio muške članove porodice Mićić, Srećka (57), Srđana (29) i malog Aleksu (3). Najverovatnji motiv je osveta ženi koja ga je ostavila, ali su stradali potpuno nevini ljudi na koje je suludi ubica usmerio svoj bes.

Tog marta 2011. bio je lep dan, proleće je tek počelo kada su u Surčinu, u Ulici palih boraca, odjeknuli pucnji iz automatskog oružja, negde oko podneva. Policija koja je došla po pozivu na lice mesta zatekla je užasan prizor, četiri tela u porodičnoj kući. Inspektorima koji su radili uviđaj nije bilo teško da rekonstruišu šta se dogodila u domu Mićića, jer se ubica nije trudio da ukloni tragove ili sakrije svoj identitet. Njegova suluda misija, kako će se kasnije ispostaviti, bilo je da se osveti ženi koja ga je ostavila, što on, patološki posesvian, nije mogao da oprosti.

Papulić je krenuo rano ujutru iz Zvornika u Bosni i Hercegovini, gde je živeo, a u automobilu je poneo i automatsku pušku "kalašnjikov". Dovezao se do Surčina gde je jedno vreme kružio oko kuće porodice Mićić, a onda se parkirao, uzeo automatsku pušku, razvalio vrata i započeo krvavi pir.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Čuvši buku, Srđan koji je bio na spratu, krenuo je da silazi niz stepenište kada ga je Cvijan pogodio rafalom. Mladi otac nije imao nikakve šanse.

Srećko Mićić je u trenutku napada u naručju držao unuka Aleksu, trogodišnjeg Srđanovog sina, koga je verovatno želeo da skloni i zaštiti, ali nije uspeo. Hici nemilosrdnog ubice ubili su i dedu i unuka kog je držao u naručju. Nakon toga, Papulić je presudio i sebi, da bi na kukavički način izbegao pravdu.

Bilo je jasno šta se dogodilo, ali nije bilo jasno zašto se dogodilo, jer, na prvi pogled, nije bilo direktne veze između žrtava i zločinca. Onda je na videlo počelo da izlaze nove činjenice. Ustanovljeno je da su ubijeni Srećko i ubica Cvijan bili pašenozi, da su bili oženjeni sa dve rođene sestre.

Desetak dana pre masakra Cvijana Papulića je supruga napustila, zapravo pobegla od nasilja kojem je bila izložena. Patološki posesivan, Cvijan je rešio da se osveti ženi koja se usudila da ga ostavi i smislio je ludački plan. Nameravao je da joj ubije sina iz prvog braka, možda i nju ako je pronađe.

U svom ludilu je uvrteo u glavu da su se njegova bivša supruga i njen sin iz prvog braka sklonili u beogradsko prigradsko naselje Surčin, kod njene sestre, Srećkove supruge. Tamo nije našao ni bivšu suprugu, ni bivšeg pastorka, ali je pobio sve muško u kući. Ostalo je nejasno da li mu je to zapravo i bio cilj, tu tajnu je odneo u grob.

Foto: S.u., Ilustracija

Tragedija u tragediji

Da nesreća bude još veća, Cvijan Papulić je krvoproliće najavio. Kako je kasnije isplivalo u javnost, on je dan pre napada zvao jednog rođaka žene koja ga je ostavila i na neki način nagovestio šta će uraditi. Taj rođak je javio njegovom pastorku da se skloni iz Bijeljine, gde je tada mladić živeo. Pastorak se sklonio, a ubica je umislio da se sklonio u Surčin, pa se tamo uputio. Rođaku koji je upozorio mladića da ga Papulić traži, nije palo na pamet da sumanuti ubica može da napadne porodicu Mićić.

Sinu ostavio pismo

"Sine, oprosti mi i budi bolji od mene. Nemoj nikada da kreneš ovim putem. Znam da moja Ruža najviše voli Mićiće, a ja ne mogu da zamislim život bez nje. Ostaviću je bez te velike ljubavi, kao što je ona mene ostavila bez svoje".

Jasnim rečenicama pretočenim u poslednje pismo, naslovljeno na sina Mladena, Cvijan Papulić, trostruki ubica i samoubica pokušao je da objasni krvavi naum da satre porodicu Mićić.

Pismo je pronađeno u automobilu "reno 5", bosanskih tablica, kojim se Papulić dovezao iz Zvornika u Surčin.