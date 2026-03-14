Jedna osoba nastradala je jutros u požaru koji je oko 5 sati izbio u porodičnoj kući u mestu Stubline kod Obrenovca.

- Vatra je u kratkom roku zahvatila čitav objekat, a nakon intervencije vatrogasaca od kuće je ostala gotovo samo zgarište - kaže izvor Kurira i dodaje da je unutrašnjost objekta potpuno uništena u plamenu.

Inače, tokom požara došlo je do urušavanja tavana. Upravo ispod tih ruševina vatrogasci su, nakon što je požar stavljen pod kontrolu, pronašli telo muškarca.

O slučaju su odmah obavešteni policija i nadležno tužilaštvo, a na mestu tragedije obavljen je uviđaj kako bi se utvrdilo kako je došlo do izbijanja vatre u ranim jutarnjim satima.

- Kuća je potpuno izgorela. Policija i tužilaštvo rade na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije, dok će telo nastradalog biti poslato na obdukciju radi identifikacije i utvrđivanja tačnog uzroka smrti“ - rekao je izvor Kurira upoznat sa istragom.

Vatrogasne ekipe su uspele da spreče širenje požara na okolne kuće.

Istraga o uzroku požara je u toku.

